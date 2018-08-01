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На Острове слез и в фонтане. Десантники празднуют день ВДВ в центре Минска
02.08.2018 18:16 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске отмечают День ВДВ. Фотокорреспондент TUT.BY посмотрел, как десантники празднуют этот день в центре города. Смотрите, что происходит на Острове слез и у фонтана возле Дворца спорта.
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Фотокорреспондент TUT.BY посмотрел, как десантники празднуют этот день в центре города.
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