Туристы отправились в велосипедный поход

На маршруте группа туристов из Борисова посетила такие исторические места, как развалины Кревского и Гольшанского замков.

Также побывали в таких интересных местах, как Жупраны, Солы, Гервяты, проезжали недалеко от АЭС, что еще строится на территории Республики Беларусь.

Также побывали на озере Свирь и через город Плещеницы вернулись домой. Всего преодолели более 400 км. Маршрут движения: Молодечно – Рудня – Крево – Гольшаны – Жупраны – Солы – Гервяты – Михалишки – Свирь – Занарочь – Княгинин – Плещеницы – Бытча –Борисов – ГУДО «БЦЭиТ».