Личная гигиена школьника

Основные правила гигиены для школьников:

♦ ребенок должен самостоятельно умываться несколько раз в день. В холодное время года можно несколько реже. В теплое время года – рекомендуется чаще, поскольку воздух в теплое время года более загрязнен, а поверхность тела более открыта и более доступна для всевозможной инфекции; рекомендуется приучить ребенка умываться холодной водой – этим достигается прекрасный закаливающий эффект (имеет место активная рефлекторная реакция периферических кровеносных сосудов);

♦ во время утреннего умывания ребенок должен с тщательностью почистить нос; при высмаркивании из носоглотки и полости носа удаляется слизь, скопившаяся за ночь, а вместе со слизью удаляются и микроорганизмы, среди которых немало болезнетворных;

♦ один – два раза в день ребенок должен умываться с мылом; особенно важно умыться с мылом после возвращения с улицы, после школы; тщательное умывание с мылом способствует устранению с поверхности кожи инфекционных агентов (бактерий, вирусов, грибков) и иных загрязнений, которые могут стать причиной различных кожных заболеваний;

♦ чем чаще ребенок моет руки, тем лучше; обязательно мытье рук после посещения туалета, после прогулки на улице, после игр в песке, после работы на огороде и т.д.; обязательно мытье рук и всякий раз перед едой;

♦ ребенок должен чистить зубы со щеткой и хорошей зубной пастой не реже, чем два раза в день. Утром – после завтрака, вечером – перед сном; зубная щетка не должна быть слишком жесткой, чтобы не ранить слизистую оболочку десен, и не должна быть чересчур мягкой, иначе она не будет в полной мере соответствовать своему функциональному назначению; пожалуй, нет необходимости чистить зубы со щеткой чаще, нежели два раза в день, потому что при слишком частой и очень энергичной чистке не исключается возможность травмирования десен щетинкой щетки; вода, используемая во время чистки зубов, должна быть непременно теплая; нельзя чистить зубы с использованием холодной или горячей воды – такая чистка не столько предотвратит кариес, сколько будет способствовать разрушению зубной эмали;

♦ остатки плотной пищи (например, мяса), застрявшие между зубов, должны своевременно удаляться с помощью зубочистки (предпочтительнее – деревянной) или специальной ниточки; не удаленные с поверхности зубов остатки пищи – прекрасная среда для развития бактерий, жизнедеятельность которых приводит к кариесу

♦ в течение дня ребенок должен несколько раз прополаскивать полость рта теплой водой. Особенно важно это делать всякий раз после еды, чтобы удалить из полости рта остатки пищи; для данной цели подходит и теплая вода из-под крана, вовсе не обязательно готовить для таких профилактических полосканий специальные растворы с тем или иным антисептиком;

♦ один раз в день ребенок должен принимать душ или ванну. Мыть волосы с мылом или шампунем достаточно один - два раза в неделю; в теплое время года можно принимать душ или ванну чаще; обусловлено это тем, что в теплое время года ребенок больше потеет, и остатки пота могут стать причиной раздражения и последующего воспаления кожных покровов; помимо того, что душ или ванна хорошо очищают поверхность тела ребенка, эти процедуры еще обеспечивают хороший закаливающий эффект;

♦ при мытье обязательно должна использоваться мочалка (у детей особенно популярны поролоновые «губки»). При использовании намыленной мочалки загрязнения удаляются и в результате сложного физико-химического процесса (действие мыльного раствора), и механическим путем – и не только с поверхности кожи, но и из выводных протоков потовых и сальных желез, которые в простонародье известны как поры кожи;

♦ к душу следует относиться не только как к процедуре, в результате которой с поверхности тела удаляются загрязнения, но и как к закаливающей, оздоравливающей процедуре; струи воды механически воздействуют на нервные окончания, заложенные в коже, и вызывают рефлекторную реакцию со стороны организма – главным образом, со стороны кровеносной и лимфатической систем; воздействие душа на организм – аналогично воздействию поверхностного массажа (способствует устранению застойных явлений в организме, также способствует очищению организма от побочных, вредных продуктов обмена веществ, поступлению в ткани кислорода и питательных веществ и т.д.);

♦ ребенок младшего школьного возраста в бассейне может проводить много времени. Купание в бассейне способствует активному и гармоничному развитию дыхательной, сердечнососудистой, костно-суставной и мышечной систем, хорошо закаливает организм; перед купанием в бассейне ребенок должен обязательно принять душ; у ребенка, посещающего бассейн, должна быть соответствующая обувь, чтобы ребенок не поскользнулся и не травмировался; также у ребенка должна быть резиновая шапочка;

♦ примерно один раз в неделю у ребенка должны остригаться ногти; не следует слишком затягивать со стрижкой ногтей – не следует дожидаться, когда под ногтями начнет скапливаться грязь; эта грязь представляет опасность для здоровья ребенка, поскольку может содержать не только бактерии, вирусы и грибки, но и яйца кишечных паразитов; особенно важно следить за тем, чтобы у ребенка не развилась привычка грызть ногти; дети, имеющие эту опасную привычку, значительно чаще других детей страдают гельминтозами;

♦ удалению грязи из подногтевого пространства способствует использование при мытье рук специальной щетки; особенно активно такую щетку рекомендуется использовать в летнее время;

♦ перед сном ребенок должен обязательно вымыть ноги; это важно потому, что кожа на подошвах ног изобилует потовыми железами и, как правило, к концу дня на поверхности кожи образуются значительные скопления остатков пота, какие вместе с иными загрязнениями представляют прекрасную питательную среду для микроорганизмов, в том числе и грибков. Таким образом, помимо того, что остатки пота и загрязнения являются источником неприятного запаха, они еще могут стать причиной кожных заболеваний; регулярное мытье ног – процедура, направленная не только на удаление всех загрязнений, но и эффективная закаливающая процедура; В возрасте 7 лет ребенок уже обладает определенными гигиеническими навыками. Нужно только следить, чтобы он не ленился их соблюдать.

Важно научить ребенка правильно распределять время для выполнения уроков, чередовать виды занятий по разным предметам, делать перерывы между ними по 10–15 мин, во время которых снимается напряжение, отдыхают глаза. Желательно организовать ребенку удобный школьный уголок. Стол для занятий ставят так, чтобы свет падал слева. Свет от настольной лампы (60 Вт) не должен бить в глаза и ослеплять ребенка. Неправильное освещение и неправильная высота стола и стула могут привести к нарушению зрения и осанки. Чтобы при письме уменьшалась нагрузка на позвоночник, сидеть надо прямо, опираясь на спинку стула, не наваливаться грудью на стол; ноги в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах согнуты под прямым углом; необходима равномерная нагрузка на обе половины таза; голову следует держать вперед, расстояние от глаз до стола – 25 см.

Утро ребенка должно начинаться с гигиенической гимнастики, комплекс упражнений следует подобрать с учетом его здоровья и функциональных особенностей. До занятий в школе проводится вводная гимнастика, цель которой – подготовить организм к усидчивости, повысить уровень функционирования всех систем, сократить период вхождения в ритм занятий в школе. Ее длительность 7–10 мин, включает она 5–7 упражнений (ходьба, прыжки, наклоны, повороты и заключительные движения на внимание, которые выполняются не по показу, а по рассказу). Такую гимнастику целесообразно проводить и перед выполнением домашних заданий. Во время учебных занятий предусматриваются короткие перерывы для физкультминуток, гимнастики для глаз (чтобы изменить позу, углубить дыхание, улучшить кровообращение головы, дать отдых глазам).

Врач – педиатр поликлиники №5 Борисовской больницы №2 Радненок Е.Г.