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В Минске снесли часть аутентичного забора 50-х годов. Местные обеспокоены

02.08.2018 18:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Строители начали снос фрагмента аутентичной ограды по улице Центральной возле МАЗа, сообщил TUT.BY читатель. Мы узнали, что оставили и восстановят ли забор.


Фото: читатель Юрий

— Строители начали снос фрагмента аутентичной исторической ограды по улице Центральной возле парка, — сообщил в письме читатель Юрий.

Заметим, что ограду с медальонами зубра, эмблемой Минского автозавода, мы не нашли в списке ИКЦ. Известно лишь, что построили ее в 40-х — начале 50-х годов по проекту архитектора Игоря Руденко.

Заместитель главы Заводского района Леонид Балаболов рассказал, что демонтировали не весь забор, а две колонны, которые находились на краю.

— Они пришли в негодность, были аварийными, поэтому их демонтировали, чтобы никого не покалечить. Они же рассыпались и падали. А весь остальной забор остался.


Фото: читатель Юрий

Чиновник говорит, что восстанавливать эти две колонны нет смысла.

— Для этого надо было бы делать кованый забор, делать зубров. Когда-то еще МАЗ отливал такие формы, поэтому мы к ним обратились. Они сказали, что у них уже нет таких форм. Это очень дорогостоящая работа. Поэтому было принято решение эти аварийные колонны демонтировать. Оставшийся забор мы приведем в порядок.

Как пояснил Леонид Балаболов, эти работы не имеют отношения к прокладываемой тут теплотрассе. Она выходит на другую сторону.

 
 
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Мы узнали, что снесли, а что осталось и с чем связан снос.
 
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