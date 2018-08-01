Больную раком медсестру хосписа приговорили к трем годам колонии общего режима

30 июля суд вынес приговор медсестре хосписа, которая присваивала и похищала лекарства с наркотическими и психотропными веществами. Женщина делала это не арди продажи — у нее также диагностировали онкологию. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Обвиняемая, работая медицинской сестрой в ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис», присваивала лекарственные препараты, содержащие в своем составе особо опасные наркотические средства и опасные психотропные вещества.

«Обвиняемая вину признала в полном объеме. Она рассказала, что находясь на дежурстве, получала наркотические средства и психотропные вещества для введения инъекций больным по назначению врача. В случае, если больной умирал до введения лекарства, которое уже было набрано в шприц, она указывала иное время смерти, а набранное наркотическое средство или психотропное вещество в шприце забирала себе. Всего имело место пять таких случаев, в связи с чем по месту ее жительства и были обнаружены четыре шприца с диазепамом и один шприц с морфином», — рассказали в суде.

Также она приобрела в хосписе блистер две таблетки трамадола; четыре ампулы диазепама, одиннадцать ампул с трамадолом и четыре таблетки с диазепамом.

Кроме того, когда родственники умерших приносили в хоспис выписанные ранее больным наркотические средства и психотропные вещества, она забирала их себе.

«Данные наркотические средства и психотропные вещества она похищала и приобретала для себя с целью последующего лечения в связи с диагностированием у нее самой онкологического заболевания», — говорится в постановлении.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в апреле милиция сообщила о задержании трех медсестер столичного хосписа. Их заподозрили в продаже психотропных веществ.