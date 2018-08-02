"Убью и отсижу". В Воложинском районе вдова отвоевывала у золовки прах своего мужа - ее осудили

Суд Воложинского района вынес приговор женщине, которая угрожала убийством сестре покойного мужа. Конфликт произошел на кладбище возле деревни Киевец, на могиле усопшего.

Приговор суда — 50 базовых величин штрафа (1225 рублей) и компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 1000 рублей.

Государственное обвинение в суде поддерживала помощник прокурора Воложинского района Надежда Родевич. Она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Обе женщины — пенсионерки. Живут в Минске. Умершего супруга вдова похоронила на кладбище возле деревни Киевец Воложинского района. Но сестра покойного была против его захоронения в этом месте и спустя какое-то время перезахоронила брата на том же кладбище, но возле могил их отца и матери. Конфликт между женщинами произошел в мае возле новой могилы мужчины, когда его сестра там занималась уборкой.

По словам Надежды Родевич, вдова угрожала золовке топором. Бросалась ломом, молотком и корчем от дерева. Кричала: «Убью и отсижу». Люди, которые в это время присутствовали на кладбище, забрали у женщины топор, а она вызвала милицию.

Воложинский районный отдел Следственного комитета расследовал дело по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления».

Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.

Надежда Родевич отметила, что на судебном заседании вдова не согласилась с обвинением в том, что собиралась кого-то убить. Однако не отрицала, что бросалась ломом и молотком. Правда, по словам обвиняемой, делала она это в отместку двум рабочим кладбища, которые, как она считает, перезахоронили покойного мужа по просьбе ее золовки.

В суде допросили брата покойного. Он дал характеристику и обвиняемой, и потерпевшей. Мужчина рассказал о вспыльчивом характере вдовы и о том, что воинственное поведение для нее — норма.

Суд учел собранные по делу доказательства, показания свидетелей и вынес свой вердикт.

Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде в установленном порядке.