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"Мы в фонтанах не купаемся - мы делаем мир лучше". Как барановичские десантники в свой день дарят праздник детям
02.08.2018 23:05 — Новости Общества | Tut.by
Праздничный день десантники Барановичей начали с возложения цветов у памятника воинам-афганцам и минуты молчания. Затем виновники торжества направились раздавать подарки: подгузники отвезли детям-отказникам в барановичскую городскую больницу, а сладкое и канцелярские товары получили воспитанники Городищенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
— Мы пытаемся показать истинное лицо десантника. Десантник — это не тот человек, который пьет и в фонтанах купается. Мы пытаемся помочь детям, — рассказывает один из организаторов благотворительного мероприятия Сергей Ольшевский. Как прошла встреча десантников и детей — в нашем видео.
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"Мы в фонтанах не купаемся - мы делаем мир лучше". Как барановичские десантники в свой день дарят праздник детям
2 августа, в день ВДВ, десантники навестили детей-отказников в больнице и ребят в интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
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