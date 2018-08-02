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"Мы в фонтанах не купаемся - мы делаем мир лучше". Как барановичские десантники в свой день дарят праздник детям

02.08.2018 23:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничный день десантники Барановичей начали с возложения цветов у памятника воинам-афганцам и минуты молчания. Затем виновники торжества направились раздавать подарки: подгузники отвезли детям-отказникам в барановичскую городскую больницу, а сладкое и канцелярские товары получили воспитанники Городищенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

 — Мы пытаемся показать истинное лицо десантника. Десантник — это не тот человек, который пьет и в фонтанах купается. Мы пытаемся помочь детям, — рассказывает один из организаторов благотворительного мероприятия Сергей Ольшевский. Как прошла встреча десантников и детей — в нашем видео.

 
 
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2 августа, в день ВДВ, десантники навестили детей-отказников в больнице и ребят в интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
 
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