"Мы в фонтанах не купаемся - мы делаем мир лучше". Как барановичские десантники в свой день дарят праздник детям

Праздничный день десантники Барановичей начали с возложения цветов у памятника воинам-афганцам и минуты молчания. Затем виновники торжества направились раздавать подарки: подгузники отвезли детям-отказникам в барановичскую городскую больницу, а сладкое и канцелярские товары получили воспитанники Городищенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

— Мы пытаемся показать истинное лицо десантника. Десантник — это не тот человек, который пьет и в фонтанах купается. Мы пытаемся помочь детям, — рассказывает один из организаторов благотворительного мероприятия Сергей Ольшевский. Как прошла встреча десантников и детей — в нашем видео.