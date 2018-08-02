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В Барановичах может появиться "Макдональдс"
03.08.2018 06:30 — Новости Общества | Tut.by
Первый в Барановичах ресторан быстрого питания «Макдональдс» может появиться на улице Войкова, недалеко от стадиона «Локомотив»,
Переговоры с владельцами франшизы «Макдональдс» в Беларуси ведет бизнесмен, взявший в аренду у другого предпринимателя площадь бывшей военной комендатуры, которая была продана в апреле 2017 года с аукционных торгов.
— Окончательное решение об открытии ресторана пока не принято, владельцы франшизы хотят осмотреть территорию, ознакомиться с проектом ее реконструкции, и лишь после этого примут окончательное решение, — отметил предприниматель.
Согласно детальному плану застройки города Барановичи, на этом месте должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме него, здесь же могут располагаться и другие объекты, включая торговые и пункты общественного питания.
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Переговоры с владельцами франшизы "Макдональдс" в Беларуси ведет бизнесмен, взявший в аренду у другого предпринимателя площадь бывшей военной комендатуры.
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