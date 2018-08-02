Первый в Барановичах ресторан быстрого питания «Макдональдс» может появиться на улице Войкова, недалеко от стадиона «Локомотив», пишет «Наш край».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Переговоры с владельцами франшизы «Макдональдс» в Беларуси ведет бизнесмен, взявший в аренду у другого предпринимателя площадь бывшей военной комендатуры, которая была продана в апреле 2017 года с аукционных торгов.

— Окончательное решение об открытии ресторана пока не принято, владельцы франшизы хотят осмотреть территорию, ознакомиться с проектом ее реконструкции, и лишь после этого примут окончательное решение, — отметил предприниматель.

Согласно детальному плану застройки города Барановичи, на этом месте должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме него, здесь же могут располагаться и другие объекты, включая торговые и пункты общественного питания.