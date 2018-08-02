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В Швеции из-за жары тает самая высокая точка страны

03.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В Швеции из-за жары тает самая высокая точка страны

Ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе – самой высокой точки страны — за месяц потерял 4 м снега, сообщает The Guardian.

Гора Кебнекайсе находится в 150 км к северу от полярного круга и имеет два основных пика. Южный пик покрыт ледником, а северный — нет. Высота южного ледника сегодня составляет 2097 м, что всего на 2 см выше северного пика.

Ранее высота ледника уменьшалась на 1 м ежегодно.

Читать полностью: http://m.belta.by/kaleidoscope/view/v-shvetsii-iz-za-zhary-taet-samaja-312818-2018/

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Ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе – самой высокой точки страны - за месяц потерял 4 м снега, сообщает The Guardian. Гора Кебнекайсе находится в......
 
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