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Августовская жара. Погода в Витебске в выходные
03.08.2018 07:13 — Новости Общества | Tut.by
Начало августа выдалось очень теплым. В выходные сохранится такая же погода, но не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Только на следующей неделе жара спадет,
В субботу, 4 августа, температура воздуха ночью составит 19−21 градус выше нуля, днем — 25−27 градусов тепла. Возможен дождь.
В воскресенье, 5 августа, прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ночью термометр покажет до 19 градусов выше нуля, днем — до 27 градусов тепла.
С понедельника дневная температура понизится до 22−24 градусов со знаком плюс.
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Начало августа выдалось очень теплым. В выходные сохранится жаркая погода, но не обойдется без кратковременных грозовых дождей.
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