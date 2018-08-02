Августовская жара. Погода в Витебске в выходные

Начало августа выдалось очень теплым. В выходные сохранится такая же погода, но не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Только на следующей неделе жара спадет, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 4 августа, температура воздуха ночью составит 19−21 градус выше нуля, днем — 25−27 градусов тепла. Возможен дождь.

В воскресенье, 5 августа, прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ночью термометр покажет до 19 градусов выше нуля, днем — до 27 градусов тепла.

С понедельника дневная температура понизится до 22−24 градусов со знаком плюс.