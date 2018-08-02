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Суды по взяткам, "бочонок" из Австрии на наших дорогах и очень дорогие конфеты - все за вчера
03.08.2018 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Дождались — пятница пришла! Окончание трудовой недели — отличный повод занять активную позицию и, например, побегать. Ведь совсем скоро состоится Минский полумарафон. Кстати, в этом году он пройдет по измененной трассе. Читайте
ВАЖНОЕ
Мы уже рассказывали вам о том,
Судебные дела последних нескольких месяцев наводят на мысль, что совсем скоро Беларусь станет первой страной, полностью победившей коррупцию. Суды по взяткам идут один за одним. Вчера продолжились заседания по делу «столичного общепита». Как выяснилось,
А вот история из минувших дней. Наверняка многие помнят дело экс-замгенпрокурора Архипова (помог «отмазать виновника „смертельного“ ДТП за золотой слиток и бутылку коньяка). Он получил 6 лет, но довольно быстро был отправлен из-за решетки „спасать колхоз“. Как выяснилось, в СПК он уже не работает.
Ну, а если вы устали от коррупции, но не устали от судов — рассказываем
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Тем временем, минчанам
Пока все радуются увеличенному „безвизу“, мы помним, что обязательная регистрация для туристов сохранилась. Так ли ужасна эти процедура мы проверили вместе с французом, который приехал в Беларусь уже в третий раз. И вот
А теперь смотрите — какая красота: семейная пара из Австрии путешествует по нашей стране на 63-летнем авто. И если бы это было просто авто — так нет же.
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У нас тут еще вчера был день десантника. Конечно, были и
В нашем бешенном ритме жизни очень сложно заметить, как все вокруг стремительно меняется. Полюбуйтесь на картины художника Анатолия Наливаева и сами удивитесь, как изменился Минск с 60-ых годов. Фото в материале можно двигать, чтобы глубже окунуться в историю!
А ведь и про день сегодняшний мы тоже через какое-то время скажем: „Неужели так было!“. Не верите? Изучите нашу
Полагаем, читая нашу новостную подборку, вы успели позавтракать, выпить чай-кофе и может даже, съесть легкий десерт. Кстати, о сладком: представляете, в одном из столичных магазинов
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Доброе утро! Дождались - пятница пришла! Окончание трудовой недели - отличный повод занять активную позицию и, например, побегать. Ведь совсем скоро состоится...
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