Доброе утро!

Дождались — пятница пришла! Окончание трудовой недели — отличный повод занять активную позицию и, например, побегать. Ведь совсем скоро состоится Минский полумарафон. Кстати, в этом году он пройдет по измененной трассе. Читайте все подробности и бегом на работу!





ВАЖНОЕ

Мы уже рассказывали вам о том, какие изменения власти намерены внести в Трудовой кодекс. Но, как говорится, нет в мире совершенства: кое-что в важный документ о работниках не включили или забыли включить. Поговорили с экспертами и составили топ изменений в Трудовой кодекс, которые сделают его еще лучше . Надеемся, разработчики документа это не пропустят.

Судебные дела последних нескольких месяцев наводят на мысль, что совсем скоро Беларусь станет первой страной, полностью победившей коррупцию. Суды по взяткам идут один за одним. Вчера продолжились заседания по делу «столичного общепита». Как выяснилось, экс-глава ГУПР не помнит , за какие деньги купил бронированный Мерседес, зато всплыла схема поборов в школьных столовых. Вчера же начался суд по делу замглавврача детской областной больницы . Аркадия Потапова обвиняют в получении взяток на 46 тысяч рублей. Медик признал вину, рассказал, что деньги потратил на семью.

А вот история из минувших дней. Наверняка многие помнят дело экс-замгенпрокурора Архипова (помог «отмазать виновника „смертельного“ ДТП за золотой слиток и бутылку коньяка). Он получил 6 лет, но довольно быстро был отправлен из-за решетки „спасать колхоз“. Как выяснилось, в СПК он уже не работает. Вот здесь рассказываем, что же случилось .





Ну, а если вы устали от коррупции, но не устали от судов — рассказываем подробности по делу независимых профсоюзов — руководителей РЭП обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере.

ПОПУЛЯРНОЕ

Тем временем, минчанам обещают : к 1 октября просевший путепровод на МКАД приведут „в чувство“. Сейчас дорожники установили там поддерживающую конструкцию . Но все равно не оставляет мысль, что с путепроводами этими что-то не так. По крайней мере, в последнее время.

Пока все радуются увеличенному „безвизу“, мы помним, что обязательная регистрация для туристов сохранилась. Так ли ужасна эти процедура мы проверили вместе с французом, который приехал в Беларусь уже в третий раз. И вот как это было .

А теперь смотрите — какая красота: семейная пара из Австрии путешествует по нашей стране на 63-летнем авто. И если бы это было просто авто — так нет же. Шикарный голубой бочонок , от которого глаз отвезти невозможно. Поговорили с хозяевами авто о дорогах, о том, как справляются с машиной-легендой и много о чем еще.





ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас тут еще вчера был день десантника. Конечно, были и привычные фонтаны , но и не только ! Кстати, можете проверить свои знания об элитных войсках (и о том, откуда пошли фонтаны) в нашем тесте. А еще у нас есть малоизвестная история о секретной операции под Кенигсбергом во время Великой Отечественной. В ней выжили только трое, а до наших дней дожил только один десантник, с которым нам удалось встретиться и поговорить.

В нашем бешенном ритме жизни очень сложно заметить, как все вокруг стремительно меняется. Полюбуйтесь на картины художника Анатолия Наливаева и сами удивитесь, как изменился Минск с 60-ых годов. Фото в материале можно двигать, чтобы глубже окунуться в историю!

А ведь и про день сегодняшний мы тоже через какое-то время скажем: „Неужели так было!“. Не верите? Изучите нашу подборку о том, как технологии изменили нашу жизнь всего лишь за 20 лет. И еще о технологиях: смотрите, какой 40-метровый дирижабль летал над столицей .





Все новости четверга, 2 августа

Полагаем, читая нашу новостную подборку, вы успели позавтракать, выпить чай-кофе и может даже, съесть легкий десерт. Кстати, о сладком: представляете, в одном из столичных магазинов продают конфеты по 150 рублей за кило . Вкусной пятницы вам!

Ваша редакция

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