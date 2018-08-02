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В текущем году на территории района участились кражи велосипедов
03.08.2018 09:02 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
Основной причиной совершения данного вида преступления является безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества, оставление велосипедов во дворах, подъездах домов, у магазинов без присмотра.
В целях недопущения краж велосипедов и тем самым причинения Вам материального ущерба отдел внутренних Березовского райисполкома рекомендует:
не оставлять велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах;
хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специально оборудованных стоянках, с использованием специальных средств, обеспечивающих их сохранность;
принять меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, сараев, подвалов, кладовых и т.д.);
не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или малознакомым лицам.
после приобретения велосипедов записать их полные технические характеристики, приметы(название, номер рамы, цвет и т.д.).
В случае обнаружения кражи велосипеда незамедлительно сообщайте в Березовский РОВД по круглосуточному телефону 102 .
Березовский РОВД.
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Основной причиной совершения данного вида преступления является безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества, оставление велосипедов во...
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