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Профилактика рецидивов: в актовом зале Березовского РОВД 26 июля состоялась встреча с лицами, отбывшими наказание

03.08.2018 09:02 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Цель данного мероприятия была направлена на формирование у лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы чувства социальной защищенности, как одного из способа профилактики рецидивной преступности.

Задачами данного мероприятия являлись устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений в общественных местах лицами, имеющими судимость, оказание специализированной помощи лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, утратившим социальные связи, вовлечение ранее судимых в общественно-полезную деятельность, а также проведение профилактических бесед с лицами, допускающих нарушения возложенных обязанностей.

На подготовительном этапе был составлен социальный портрет ранее судимых лиц, которые совершили преступления в общественных местах, направлены приглашения для участия в мероприятии представителей территориального центра социального обслуживания населения, управления по труду, занятости Березовского РИК.

Одновременно была определена категория лиц, имеющих судимость, нуждающихся в специализированной помощи, требующих проведения профилактических бесед, а также вынесения официальных предупреждений, в том числе и лиц, которые не прошли курс лечения от алкогольной зависимости в соответствии со ст. 107 УК Республики Беларусь.

Вначале собравшимся в актовом зале был продемонстрирован документальный фильм «на краю бездны», подготовленный управлением по труду, занятости и социальной защиты.

После демонстрации документального фильма вступительное слово взял начальник УИИ РОВД майор милиции Якубович С.В., который довел информацию о состоянии рецидивной преступности в районе по итогам работы за первое полугодие 2018 года, одновременно была разъяснена ответственность за совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор УИИ РОВД майор милиции Слива Н.В. довела информацию об изменениях в уголовном и административном законодательстве Республики Беларусь в части дополнения ст. 24.12 КоАП в отношении лиц, за которыми осуществляется профилактическое наблюдение и об ответственности за несоблюдение возложенных требований, а также ст.23.4 КоАП Республики Беларусь.

Представитель территориального центра социального обслуживания населения Прокурат К.Ю. довела информацию о спектре услуг, которые оказываются центром, в том числе о Сообществе Анонимных Алкоголиков.

Специалист управления по труду, занятости и социального защите Березовского РИК Блыщик Т.И. довела информацию о имеющихся вакансиях, а также порядке постановки на учет в центр занятости и основания снятия с учета.

Присутствующие задавали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Всего в проведении данного группового мероприятия приняло участие 36 ранее судимых лица, состоящих на учете в УИИ Березовского РОВД.

При этом следует отметить, что без уважительных причин не явилось на групповое воспитательное мероприятие 3 лица, (ст. 81 УК) которые были надлежаще уведомлены, а также 2 ранее судимых лица, состоящих на учете в УИИ в соответствии с «Законом». В отношении их будет начат административный процесс.

Сергей Якубович, начальник УИИ Березовского РОВД.

 
 
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