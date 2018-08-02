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Лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные
03.08.2018 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские бабушки уверены — после Ильи Пророка не купаются. Но что делать, когда на градуснике +30, а на небе — ни облачка? Погода просто не оставляет нам шансов.
В предстоящий уик-энд мы будем снова наслаждаться летом.
В субботу,
В воскресенье — ясно, жарко и безветренно.
Отдыхайте и помните — скоро зима!
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Белорусские бабушки уверены - после Ильи Пророка не купаются. Но что делать, когда на градуснике +30, а на небе - ни облачка? Погода просто не оставляет нам шансов.
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