Лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные

Белорусские бабушки уверены — после Ильи Пророка не купаются. Но что делать, когда на градуснике +30, а на небе — ни облачка? Погода просто не оставляет нам шансов.





В предстоящий уик-энд мы будем снова наслаждаться летом.

В субботу, по данным сайта pogoda.by, нас ожидает +30°C, ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

В воскресенье — ясно, жарко и безветренно.

Отдыхайте и помните — скоро зима!