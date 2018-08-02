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Мы – команда…

03.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Мы – команда…

– Маршрут готов… Все службы дали добро – можете отправляться… От первой платформы отправляется… –  сосредоточенно отдаёт указания дежурный по станции Горынь Сергей Иосифович Бруцкий, который в железнодорожном деле с 1996 года и является достойным примером для молодой смены.

…Сергей Иосифович родился в Белоуше. После школы – учёба в железнодорожном училище в Здолбунове в Украине, где получил специальность помощника машиниста тепловоза. После армии – три года в локомотивном депо помощником машиниста.

В 1991 году Сергей Бруцкий поступил в Белорусский государственный университет транспорта (специальность — инженер по организации движения железнодорожного транспорта). В 1996 году был направлен по распределению на станцию Горынь, которая уже тогда, по сути, была ему хорошо знакома: молодой специалист проходил здесь практику после третьего и четвёртого курсов.

Первая должность на станции Горынь – приёмосдатчик, затем работа товарным кассиром, а позже – разъездным дежурным, которому приходилось курсировать в Видибор, Припять, Микашевичи, Лахву. Работа была не только динамичной, но и очень интересной.

С 2000 по 2006 год Сергей Иосифович работает начальником станции Горынь. С 2006 года он – дежурный по станции. Не ошибусь, если скажу, что у дежурного сосредоточена вся информация о станции, отвлекаться нельзя ни на минуту, ведь в прямых обязанностях – организация движения поездов. Ошибок и промахов быть априори не должно.

Железнодорожная станция Горынь особенная – пограничная. Тут железнодорожники работают в тесной связке с пограничной, таможенной, ветеринарной службами.

С недавних пор на плечах дежурного ещё и обязанности дежурного по переезду, должность которого в целях оптимизации службы и повышения производительности труда была упразднена. Теперь переезды – на экране монитора дежурного, который ими успешно управляет.

О коллегах – только хорошее.

– У каждого свой участок работы, вместе мы – сплочённая команда, – подчёркивает Сергей Иосифович.

И «команда» тут солидная: начальник станции, пять дежурных по станции, пять приёмосдатчиков груза и багажа, шесть билетных кассиров, два станционных рабочих. А ещё служба пути, служба сигнализации связи, электроснабжение, дистанция погрузочно-разгрузочных работ… И если начальник станции координирует силы подчинённых в правильное русло, то дежурный по станции – главный его помощник.

Тут всегда вспоминают добрыми словами ветеранов железнодорожной службы: старшего билетного кассира Галину Николаевну Коржовник, приёмосдатчика грузов и багажа Ларису Ивановну Борейко, дежурного по станции Анатолия Викторовича Коваленко.

У ветеранов – достойная смена нынешних сотрудников: ответственных, дисциплинированных, пунктуальных – это дежурный по станции Александр Иванович Шугалевич, приёмосдатчик Вадим Станиславович Немшон, старший билетный кассир Людмила Михайловна Прилуцкая и др.

…Рабочие дежурства у Сергея Бруцкого сменяются двумя выходными, которые он проводит с семьёй дома или на даче. Считает, что работа на земле – отдых для души и здоровье для тела.

– Дома 15 соток, на даче 50 – скучать не приходится, – шутит Сергей Иосифович. В свободную минутку любит вернуться к любимой книге – «Мастер и Маргарита»…

На прощание вопрос, который недавно задавали нам наши читатели: когда же закончится реставрация здания вокзала, которая началась в октябре прошлого года?

Выясняется, что вокзал планируют открыть к 1 сентября. Не только кровля и стены, но и внутренняя планировка претерпевает существенные изменения. Будет изменено месторасположение билетных касс, да и сами кассы станут гораздо современнее и удобнее. Таможенный модуль теперь отдельная единица, а не часть вокзала, что скажется на удобстве пассажиров. Вокзал обещают сделать просторнее, современнее, комфортнее. Будем ждать.

Главные показатели работы коллектива станции радуют: увеличение погрузки по лесным грузам, выгрузки – по строительным грузам. Если в 2017 году загрузили 1070 вагонов (61792 тонны), то за 7 месяцев текущего года – уже 2826 вагонов (107845 тонн!). В 2017 выгрузили 975 вагонов, в этом году – 1030…

Так держать и с праздником!

Лилия  ГУЩА

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– Маршрут готов… Все службы дали добро – можете отправляться… От первой платформы отправляется… –  сосредоточенно отдаёт указания дежурный по
 
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