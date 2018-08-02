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Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны

03.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны
Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны
Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны
Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны
Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны
С благотворительно-просветительской миссией для подрастающего поколения на текущей неделе в нашем районе работали представители групп различных христианских конфессий из Соединенных Штатов Америки.

Подобные визиты заокеанских гостей уже далеко не первые в Беларуси, не новички они и в нашем районе (в частности, год назад они посещали Поречье). Начало таких встреч ведет свою историю с 90-х годов уже прошлого столетия, когда ребята из пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС территорий выезжали на оздоровление за рубеж, в том числе и США, по линии Белорусского детского фонда.  Служители культа различных христианских конфессий, взявшие на себя почетную миссию духовного просвещения, позже стали посещать и нашу Беларусь, что постепенно стало доброй традицией.

В течение недели, с 28 июля по сегодняшний день,  священнослужители из штата Миссисипи США проводили ряд благотворительных мероприятий на базе ГУО «Краснослободский детский сад-средняя школа». Ежедневно утром на протяжении трех часов в данном учреждении образования собирались учащиеся младших и средних классов не только из Красной Слободы, но и приезжали  из других населенных пунктов – Буды, Поречья, а также из горпоселковых школ  и районной гимназии (некоторые из них выступали в качестве волонтеров).

Следует отметить, что скучать на этих «летних» уроках, которые заметно отличались от обычных школьных, никому не доводилось. Например, ознакомление с интересными фактами библейских сюжетов, посвященных жизни Иисуса Христа, с историей христианских праздников и другими составляющими православной культуры проходило в необычной занимательной форме на открытом воздухе – прямо на лужайке около школы под руководством американских пасторов (их рассказы были понятны – они работали в тандеме с опытными переводчиками), настоятеля местного православного прихода – Храма Нерукотворного Образа Господня – иерея Валерия и матушки Аллы (Струк).

Кроме просветительских уроков ребята имели возможность  поучаствовать и в подвижных играх. Также для них в одном из школьных кабинетов был организован мастер-класс по рисунку и изготовлению поделок способом аппликации на религиозную тематику. К слову, материал для этого предоставили сами волонтеры, как и памятные футболки каждому из детей, посещающему их уроки. И никто из ребят не ушел из стен учебного заведения разочарованным – насколько все было интересно, познавательно и довольно необычно.

«В Беларуси я не впервые, но с каждым визитом сюда все больше убеждаюсь, какая здесь завораживающая природа, натуральная вкусная еда и очень душевные и прекрасные люди, в особенности, в глубинке, как в этой деревне, — поделился впечатлениями от пребывания в Красной Слободе пастор сельской церкви из далекого штата Миссисипи Клинт Вэр. – Главное, что в ходе такого тесного общения все мы становимся более богатыми духовно, терпимее и добрее друг к другу, несмотря на страны и расстояния».

И с этим искренним высказыванием гостя из-за океана нельзя не согласиться…

Юрий Касперович.

Фото автора.    

 

 
 
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