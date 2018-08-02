Нравственным заповедям не препятствуют ни страны, ни океаны











С благотворительно-просветительской миссией для подрастающего поколения на текущей неделе в нашем районе работали представители групп различных христианских конфессий из Соединенных Штатов Америки.

Подобные визиты заокеанских гостей уже далеко не первые в Беларуси, не новички они и в нашем районе (в частности, год назад они посещали Поречье). Начало таких встреч ведет свою историю с 90-х годов уже прошлого столетия, когда ребята из пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС территорий выезжали на оздоровление за рубеж, в том числе и США, по линии Белорусского детского фонда. Служители культа различных христианских конфессий, взявшие на себя почетную миссию духовного просвещения, позже стали посещать и нашу Беларусь, что постепенно стало доброй традицией.

В течение недели, с 28 июля по сегодняшний день, священнослужители из штата Миссисипи США проводили ряд благотворительных мероприятий на базе ГУО «Краснослободский детский сад-средняя школа». Ежедневно утром на протяжении трех часов в данном учреждении образования собирались учащиеся младших и средних классов не только из Красной Слободы, но и приезжали из других населенных пунктов – Буды, Поречья, а также из горпоселковых школ и районной гимназии (некоторые из них выступали в качестве волонтеров).

Следует отметить, что скучать на этих «летних» уроках, которые заметно отличались от обычных школьных, никому не доводилось. Например, ознакомление с интересными фактами библейских сюжетов, посвященных жизни Иисуса Христа, с историей христианских праздников и другими составляющими православной культуры проходило в необычной занимательной форме на открытом воздухе – прямо на лужайке около школы под руководством американских пасторов (их рассказы были понятны – они работали в тандеме с опытными переводчиками), настоятеля местного православного прихода – Храма Нерукотворного Образа Господня – иерея Валерия и матушки Аллы (Струк).

Кроме просветительских уроков ребята имели возможность поучаствовать и в подвижных играх. Также для них в одном из школьных кабинетов был организован мастер-класс по рисунку и изготовлению поделок способом аппликации на религиозную тематику. К слову, материал для этого предоставили сами волонтеры, как и памятные футболки каждому из детей, посещающему их уроки. И никто из ребят не ушел из стен учебного заведения разочарованным – насколько все было интересно, познавательно и довольно необычно.

«В Беларуси я не впервые, но с каждым визитом сюда все больше убеждаюсь, какая здесь завораживающая природа, натуральная вкусная еда и очень душевные и прекрасные люди, в особенности, в глубинке, как в этой деревне, — поделился впечатлениями от пребывания в Красной Слободе пастор сельской церкви из далекого штата Миссисипи Клинт Вэр. – Главное, что в ходе такого тесного общения все мы становимся более богатыми духовно, терпимее и добрее друг к другу, несмотря на страны и расстояния».

И с этим искренним высказыванием гостя из-за океана нельзя не согласиться…

Юрий Касперович.

Фото автора.