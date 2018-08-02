Я работать бы пошел, пусть меня научат

С каждым годом в нашем районе появляется все больше и больше вакансий. Рынок труда постоянно находится в движении: исчезает потребность в работниках одних профессий, вырастает спрос на другие. Как говорит начальник управления по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома Татьяна Габинетова, количество вакансий действительно стремительно растет. А вот безработных и людей, находящихся в состоянии поиска работы, не становится меньше. Это объясняется множеством причин. Например, в Октябрьском районе нанимателем востребован квалификационный уровень. А еще у нас наблюдается отток кадров молодого и среднего возраста в более крупные города.

Учиться никогда не поздно

На сегодняшний день из 190 имеющихся вакансий 80 требуют высшее образование. Остальные вакансии, хоть и относятся к рабочим профессиям, тоже требуют определенных специальностей. К примеру, району не хватает трактористов. Без наличия водительского удостоверения определенной категории наниматель не доверит трактор желающему на нем работать. Отсутствие же удостоверения не говорит о том, что человек никогда не сможет управлять габаритной техникой. Сможет, если у него есть желание работать. Но для этого необходимо получить профессиональное обучение. Не нужно далеко ехать: это можно сделать в Октябрьском лицее.

– В нашем профессиональном лицее можно обучиться профессиям водителя автомобиля категории С, тракториста-машиниста категории А, В, D, электрогазосварщика, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, повара, кулинара мучных изделий. На основе базового образования срок обучения составит два года и 10 месяцев. Для обладателей среднего образования срок обучения составляет 10 месяцев по специальностям: водитель автомобиля категории С, слесарь по ремонту автомобилей (контактные телефоны: 5-44-75,5-34-56).

– Еще у нас есть такая обучающая организация, как Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия Октябрьского райисполкома. Обучение здесь платное — от 160 до 320 рублей. Но при заключении договора с направляющей на обучение или переподготовку организацией оплату производит направляющая сторона, но можно учится и в индивидуальном порядке. Есть дневная и вечерняя форма обучения.

В учебном центре можно получить специальности, востребованные в нашем районе: водитель колесного трактора категории А, переподготовка водителей МТС на категорию B (энергонасыщенные колесные трактора), категорию D (самоходные комбайны), категорию F (погрузчики и экскаваторы). Обучение проходит в группах; электромонтер, электрогазосварщик, станочник, рамщик, столяр, плотник, сантехник, каменщик, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту автомобилей, повар, продавец, парикмахер (контактные телефоны: 5-25-89, 80296322829). Обучение в индивидуальном порядке, – рассказывает Татьяна Габинетова .

Для состоящих на учете безработных граждан есть возможность профессионального обучения, но проходит оно на базе городских, областных учебных центров, т.е. предполагает выезд за пределы района и временные рамки зависят от общего формирования заявок в группы по тем или иным специальностям

– Наша конечная цель – трудоустройство человека, – поясняет Татьяна Анатольевна. – Поэтому при направлении на обучение заключается трехсторонний договор между управлением по труду, занятости и социальной защите, нанимателем и направляемым на обучение. Другими словами, обучение бесплатное происходит по запросу нанимателя, и тем самым он гарантирует последующее трудоустройство безработного. Специальности разные: повар, кондитер, парикмахер, мастер по маникюру и педикюру, продавец, основы предпринимательской деятельности, вальщик леса, бетонщик, арматурщик, каменщик, печник и т.д. всего более 40 предложений (ознакомиться можно на стенде управления по труду, занятости и социальной защите, контактные телефоны 5-21-30, 5-33-10).

Самозанятость: заявите и работайте

Расширение перечня видов деятельности, для которых не требуется регистрация ИП, позволяет легально заработать на максимально простых условиях. К примеру, мастеру по ремонту часов, обуви или мебели не нужно вести учет, предоставлять какую-либо отчетность в налоговую инспекцию. Нормативными актами, принятыми в конце 2017 года, даны дальнейшие предпосылки для развития ремесленной деятельности, дополнен перечень видов деятельности, осуществление которых проходит без государственной регистрации.

Реализация Декрета №3

Началась активная работа по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения». Татьяна Габинетова объясняет, каким образом это осуществляется в Октябрьском районе:

Реализация норм Декрета проводится посредством организации работы по оказанию трудоспособным гражданам содействия в трудоустройстве;

— оказания консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и самозанятости;

— организации работы по информированию ( уведомлению) граждан о том, что информация о них находится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В данный момент формируются списки граждан, которые будут оплачивать услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Не позднее 1 сентября 2018 года уже сформируется база данных за первое полугодие.

Пока у каждого человека трудоспособного возраста есть время на трудоустройство. Активно ищите работу, идите учиться или переучиваться на другую профессию, коль ваша оказалась неконкурентноспособна на рынке труда. Не откладывайте трудоустройство на потом, чтобы с января 2019 года не оказаться в непростой жизненной ситуации, получив квитанции ЖКХ на оплату услуг в 100-процентном размере.

Ирина МИШИНА.