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Ясно, солнечно и немного дождя. Погода в Гродно и области в выходные
03.08.2018 10:29 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные в Гродненской области жарко, солнечно, но немного и дождливо. Воздух прогреется до +28°C,
В субботу, 4 августа, будет ясно и жарко. Днем небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18…20°С, днем — +26…28°С.
В воскресенье, 29 июля, пройдет небольшой дождь. Станет чуть прохладнее: днем воздух прогреется до +27°С.
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В предстоящие выходные в Гродненской области жарко, солнечно, но немного и дождливо. Воздух прогреется до +28°C.
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