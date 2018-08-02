Ясно, солнечно и немного дождя. Погода в Гродно и области в выходные

В предстоящие выходные в Гродненской области жарко, солнечно, но немного и дождливо. Воздух прогреется до +28°C, сообщает pogoda.by.





В субботу, 4 августа, будет ясно и жарко. Днем небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18…20°С, днем — +26…28°С.

В воскресенье, 29 июля, пройдет небольшой дождь. Станет чуть прохладнее: днем воздух прогреется до +27°С.