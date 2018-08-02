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В Гомеле задержали закладчика спайсов. Он работал сразу на два интернет-магазина
03.08.2018 10:43 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле задержан еще один распространитель спайса. Об этом
22-летний житель Гомельского района работал одновременно на два интернет-магазина. В его обязанности входило распространение наркотика с помощью закладок. Но бизнес, несмотря на все предпринимаемые молодым человеком меры конспирации, длился недолго.
В ночь на 1 августа его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Милиционеры обнаружили в салоне 46 полимерных пакетов в изоленте с порошкообразным веществом внутри.
Позже оперативниками также был изъят мобильный телефон задержанного с отчетами о местах расположения «тайников» причем, не только в Гомеле, но и в Минске. Милиционеры по этим адресам нашли еще четыре свертка. Общий вес изъятого психотропа составил 16 грамм.
При обыске в квартире задержанного было обнаружено два пакета с марихуаной общим весом 3 грамма, пакет с наркотиком альфа-PVP весом 15 грамм, весы, фасовочный материал, полимерная банка с веществом розового цвета.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
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Позже оперативниками также был изъят мобильный телефон задержанного с отчетами о местах расположения "тайников" причем, не только в Гомеле, но и в Минске.
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