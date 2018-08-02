В Гомеле задержали закладчика спайсов. Он работал сразу на два интернет-магазина

В Гомеле задержан еще один распространитель спайса. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.





22-летний житель Гомельского района работал одновременно на два интернет-магазина. В его обязанности входило распространение наркотика с помощью закладок. Но бизнес, несмотря на все предпринимаемые молодым человеком меры конспирации, длился недолго.

В ночь на 1 августа его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Милиционеры обнаружили в салоне 46 полимерных пакетов в изоленте с порошкообразным веществом внутри.





Позже оперативниками также был изъят мобильный телефон задержанного с отчетами о местах расположения «тайников» причем, не только в Гомеле, но и в Минске. Милиционеры по этим адресам нашли еще четыре свертка. Общий вес изъятого психотропа составил 16 грамм.





При обыске в квартире задержанного было обнаружено два пакета с марихуаной общим весом 3 грамма, пакет с наркотиком альфа-PVP весом 15 грамм, весы, фасовочный материал, полимерная банка с веществом розового цвета.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.