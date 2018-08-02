ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле задержали закладчика спайсов. Он работал сразу на два интернет-магазина

03.08.2018 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле задержан еще один распространитель спайса. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


22-летний житель Гомельского района работал одновременно на два интернет-магазина. В его обязанности входило распространение наркотика с помощью закладок. Но бизнес, несмотря на все предпринимаемые молодым человеком меры конспирации, длился недолго.

В ночь на 1 августа его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Милиционеры обнаружили в салоне 46 полимерных пакетов в изоленте с порошкообразным веществом внутри.


Позже оперативниками также был изъят мобильный телефон задержанного с отчетами о местах расположения «тайников» причем, не только в Гомеле, но и в Минске. Милиционеры по этим адресам нашли еще четыре свертка. Общий вес изъятого психотропа составил 16 грамм.


При обыске в квартире задержанного было обнаружено два пакета с марихуаной общим весом 3 грамма, пакет с наркотиком альфа-PVP весом 15 грамм, весы, фасовочный материал, полимерная банка с веществом розового цвета.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позже оперативниками также был изъят мобильный телефон задержанного с отчетами о местах расположения "тайников" причем, не только в Гомеле, но и в Минске.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ясно, солнечно и немного дождя. Погода в Гродно и области в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика