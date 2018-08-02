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Птица попала в винт: в Солигорском районе легкий самолет упал в пруд рыбхоза

03.08.2018 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В четверг 2 августа возле поселка Красная Слобода в Минской области упал легкий самолет. Об этом сообщили пользователи TUT.BY.


Cамолет Бекас х-32. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Wikipedia

Легкий многоцелевой самолет «Бекас х-32» принадлежит компании «Авиаграта». Там информацию о падении подтвердили.

—  Да, это случилось вчера в первой половине дня. Мы выполняли авиахимработы над прудами для рыбхоза «Красная слобода». Птица попала в винт, и самолет упал в воду. К сожалению, от птиц, а мы летим на низкой высоте, никто не застрахован. Пилот у нас серьезный, высококвалифицированный, сумел быстро сориентироваться и почти не пострадал. Поцарапано лицо, его госпитализировали — должен пройти обследование, так положено. Авиационный инцидент сейчас расследуют, — сообщил директор «Авиаграта» Игорь Нестерович.

Самолет получил механические повреждения.

«Авиаграта» занимается первоначальной летной подготовкой на пилота-любителя, выполняет авиационные химические работы, обзорные полеты, аэрофотосъемку.

 
 
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В четверг 2 августа возле поселка Красная Слобода в Минской области упал легкий самолет. Он выполнял авиахимработы над прудами местного рыбхоза. Об аварии сообщили...
 
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