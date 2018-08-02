Птица попала в винт: в Солигорском районе легкий самолет упал в пруд рыбхоза

Легкий многоцелевой самолет «Бекас х-32» принадлежит компании «Авиаграта». Там информацию о падении подтвердили.

— Да, это случилось вчера в первой половине дня. Мы выполняли авиахимработы над прудами для рыбхоза «Красная слобода». Птица попала в винт, и самолет упал в воду. К сожалению, от птиц, а мы летим на низкой высоте, никто не застрахован. Пилот у нас серьезный, высококвалифицированный, сумел быстро сориентироваться и почти не пострадал. Поцарапано лицо, его госпитализировали — должен пройти обследование, так положено. Авиационный инцидент сейчас расследуют, — сообщил директор «Авиаграта» Игорь Нестерович.

Самолет получил механические повреждения.

«Авиаграта» занимается первоначальной летной подготовкой на пилота-любителя, выполняет авиационные химические работы, обзорные полеты, аэрофотосъемку.