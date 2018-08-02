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Внимание конкурс!

03.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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  1. Организовать проведение в 2018 году смотра – конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ и административных зданий Борисовского района.
  2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения в 2018 году смотра – конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ, административных зданий района.
  3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2018 году смотра – конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ и административных зданий Борисовского района (далее – комиссия) в следующем составе:

Басаревская Зинаида Александровна- председатель Борисовского райкома профсоюза работников АПК (председатель комиссии)

Давидович Галина Николаевна – и.о.заместителя начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома (заместитель председателя)

Михейчик Ирина Николаевна – главный специалист отдела растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома

Котова Антонина Степановна – председатель первичной профсоюзной организации УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»

Комар Валентина Николаевна – главный бухгалтер райкома профсоюза

  1. Комиссии с 27.07.2018 по 10.08.2018 провести смотр – конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ и административных зданий.
  2. Смету расходов на проведение смотра – конкурса – утвердить.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя райкома профсоюза Басаревскую З.А. и председателей первичных профсоюзных организаций.

 
 
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В рамках проведения Года малой Родины и с целью благоустройства и озеленения территорий МТФ, МТК, РМ, административных президиум районного комитета профсоюза...
 
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