Внимание конкурс!

- Организовать проведение в 2018 году смотра – конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ и административных зданий Борисовского района.
- Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения в 2018 году смотра – конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ, административных зданий района.
- Создать конкурсную комиссию по проведению в 2018 году смотра – конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ и административных зданий Борисовского района (далее – комиссия) в следующем составе:
Басаревская Зинаида Александровна- председатель Борисовского райкома профсоюза работников АПК (председатель комиссии)
Давидович Галина Николаевна – и.о.заместителя начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома (заместитель председателя)
Михейчик Ирина Николаевна – главный специалист отдела растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома
Котова Антонина Степановна – председатель первичной профсоюзной организации УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
Комар Валентина Николаевна – главный бухгалтер райкома профсоюза
- Комиссии с 27.07.2018 по 10.08.2018 провести смотр – конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий МТФ, МТК, РМ и административных зданий.
- Смету расходов на проведение смотра – конкурса – утвердить.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя райкома профсоюза Басаревскую З.А. и председателей первичных профсоюзных организаций.