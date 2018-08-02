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Предприятия Борисовщины выбирают для перевозок железную дорогу

03.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Ежегодно в первое воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта. У обывателя железная дорога ассоциируется с поездами, проводниками и билетными кассирами. Но на самом деле магистраль – более широкое понятие, своего рода «государство в государстве», включающее в себя железнодорожные станции и вокзалы, остановочные пункты, многочисленные структурные подразделения. В числе работников железной дороги, чей труд не особо заметен, – путейцы, которые в любую пору года трудятся на железнодорожных путях, специалисты дистанции сигнализации и связи, обеспечивающие все виды связи, осмотрщики-ремонтники, проверяющие исправность вагонов, машинисты и многие другие.
За 6 месяцев 2018-го на станции Борисов продано 525 774 билета на поезда региональных линий экономкласса и 56976 – на международные рейсы. Наравне с пассажирскими перевозками немаловажны и грузоперевозки, осуществление которых обеспечивают специалисты товарной конторы Центра управления транспортного обслуживания.
– Приятно, что предприятия Борисовского региона все чаще выбирают для перевозок именно железную дорогу – за широкий спектр транспортных услуг, предоставляемых на высоком уровне, – отметила заместитель начальника станции по грузовой работе Е.И. Захаревич. – Так, за 6 месяцев
2018 г. на станции Борисов было погружено 222 668, а выгружено –
649 950 тонн. В целом объем грузоперевозок в этом году вырос по сравнению с прошлым.
Лом черных металлов, мука, торф и торфяная продукция, комбикорма, химикаты, зерно, жмых – грузы, которые отправляются со станции Борисов и расходятся в разные уголки. В том числе за пределы Беларуси: в Латвию, Россию, Украину, Казахстан, Румынию, Польшу, Литву, Среднюю Азию и др. К нам же поступают лесоматериалы, нефть и нефтепродукты, строительные грузы, черные металлы, цемент, удобрения, бумага. Около 80% поставляемых грузов приходят от белорусских предприятий, остальные –
из-за границы. В числе постоянных клиентов, осуществляющих отправку грузов на станции Борисов, –
ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» и др. Пользуются услугами железной дороги и предприятия
г. Березино, г.п. Плещеницы, д. Ганцевичи. К слову, клиент может подать в электронном виде заявку на перевозку грузов, накладные и др. документы. Это особенно важно для предприятий, находящихся на удалении от станции.
В грузовом цехе железнодорожной станции Борисов трудится 21 приемосдатчик, 8 товарных кассиров и 1 агент коммерческий. Эти специалисты оформляют перево-зочные документы, сопровождающие груз, осуществляют расчеты по перевозкам с отправителями и получателями груза, разрабатывают оптимальный логистический маршрут, ведут маркетинговую работу. Участвуют в организации перевозок и маневровые диспетчеры, составители поездов, машинисты, а также специалисты по таможенному декларированию государственного предприятия «Бел-интертранс».
– В юности я не мечтала о том, чтобы связать жизнь с магистралью, – рассказывает о своем пути в профессию заместитель начальника станции, которая трудится здесь уже почти 40 лет. – Раньше как было? Закончил школу, нашел работу, пришел и начал трудиться. Так было и у меня. Здесь, на станции Борисов, я начинала учеником, потом получила разряд, поступила заочно в Оршанский техникум железнодорожного транспорта. Позже закончила институт управления и предпринимательства, что позволило мне с 1999 г. работать заместителем начальника станции.
Бесперебойная, слаженная работа, по мнению Елены Ивановны, обеспечивается дружным коллективом, где каждый специалист – на своем месте и к делу подходит со всей серьезностью. Из Молдовы в Борисов приехала Н.А. Юзефович, но легко нашла общий язык с коллегами и уже 8 лет трудится приемосдатчиком. Есть среди специалистов и представители железнодорожных династий – товарные кассиры С.Л. Панковец и Н.А. Афер, приемосдатчики Е.А. Белая, О.С. Кошка, Л.В. Белоусова, Т.А. Ермолович, агент коммерческий Н.В. Кулиженко.
– Когда-то к выбору этой профессии меня подтолкнула мама, о чем я абсолютно не жалею, – рассказывает агент коммерческий Наталья Кулиженко. – Моя мама, Валентина Александровна Хомич, трудилась здесь приемосдатчиком, сейчас она на заслуженном отдыхе. Благодаря железной дороге я познакомилась со своим мужем – он работает старшим инспектором
оперативно-дежурной службы в отделе внутренних дел на транспорте.
Грузовые поезда ходят в любое время суток, при любых погодных условиях, чтобы доставить грузы в нужное время и место. С одной стороны, это кажется таким обыденным, само собой разумеющимся, а с другой стороны – понимаешь, что за этим стоит работа огромного количества людей. В канун праздника хочется пожелать всем железнодорожникам, чтобы жизнь была такой же ровной, как рельсы, а здоровье – таким же крепким. И пусть на жизненном пути всегда горит зеленый семафор.

 
 
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