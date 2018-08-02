В Минской области ищут 21-летнего парня: он ушел из дома и оставил тревожное сообщение

Родные ищут 21-летнего Александра Бухала, который ушел из дома еще 31 июля и не вернулся. Перед этим он оставил сообщение о том, что может покончить с собой. О розыске сообщает милиция Минской области.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Во вторник примерно в 20.00 парень ушел из родительского дома. Он не взял телефон, а оставил на нем звукозапись — что может совершить самоубийство.

К сожалению, точную локацию поиска TUT.BY в местном РОВД отказались уточнять.

Приметы: на вид 20−22 года, рост 170−175, худощавого телосложения, волосы средней длины темные, нос прямой. Был одет: майка без рукавов белого цвета с рисунком в виде дракона слева, шорты бежевого цвета, сланцы.

Всех, кто знает о местонахождении парня, просят сообщить в Стародорожский РОВД по телефону: 8 (01792) 55 851, 8 (01792) 57 852 или 102 (общий).