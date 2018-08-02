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Появилось расписание поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который начнет ходить с 28 сентября

03.08.2018 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой будет ходить поезд четырех столиц — с 28 сентября. Его расписание появилось на сайте БелЖД.


Железнодорожный вокзал Минска. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Укрзалізниця» назначила с 28 сентября поезд № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Это пилотный проект, согласованный с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии.

Поезд отправится со станции Киев-Пассажирский 28 сентября, 4, 12,18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря в 13.42, прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 23.35 (время отправления из столицы Беларуси — 00.02 следующих суток), на станцию Вильнюс — 04.25 (время отправления 04.30), на конечную станцию Рига-Пассажирская — в 09.05.

Со станции Рига-Пассажирская поезд отправится 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря в 11.10. В Вильнюс он прибудет в 15.48 (время отправления из Вильнюса — 15.53), на станции Минск-Пассажирский поезд остановится в 20.17 (отправится в 20.47). На станцию Киев-Пассажирский новый поезд будет прибывать в 06.42 30 сентября, 6, 14,20, 28 октября, 4, 10, 18, 24 ноября, 2 декабря и 8 декабря.

Билеты начнут продавать за 45 суток до отправления поезда. Более подробное расписание можно найти на сайте www.rw.by, а также узнать по справочному телефону 105.

Уже сообщалось раньше, что для этого поезда «Укрзалізниця» закупила 28 новых вагонов. В поезде будут вагоны купе и СВ. Билет в купейном вагоне, как планируется, обойдется в 59 евро за весь маршрут. Новый поезд уже сравнивают с лоукостом.

 
Теги: Минск
 
 
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Между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой будет ходить поезд четырех столиц - с 28 сентября. Его расписание появилось на сайте БелЖД.
 
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