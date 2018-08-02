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В КНР пройдут совместные белорусско-китайские антитеррористические учения
03.08.2018 11:20 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 августа. Около 50 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси примут участие в совместных китайско-белорусских антитеррористических учениях "Атакующий сокол".
Как сообщает Министерство обороны Беларуси, учения пройдут с 4 по 18 августа в городе Цзинань (провинция Шаньдун) в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2018 год.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 августа. Около 50 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси примут участие в совместных китайско-белорусских антитеррористических...
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