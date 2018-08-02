ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мечтаешь - делай". Девушка из Заславля едет учиться в Оксфорд

03.08.2018 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Елизавета Трахалина никогда не согласится с тем, что белорусы «памяркоўныя». Почему? Да потому что она сама не такая! Год назад девушка окончила факультет международных отношений БГУ. В августе она едет в школу по международному праву в Гаагу, а потом улетает в Оксфорд. Лиза поступила в магистратуру, получила стипендию — теперь ее ждет год учебы в одном из лучших университетов мира. О том, как успевать много и везде, она рассказала TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В редакцию Лиза написала сама. И интерес у нее тут лично-общественный. Учиться за границей она захотела еще в 9-м классе. У девушки был хороший английский, но ни капли уверенности, что желание исполнимо. Да и вообще, где Заславль, в котором она жила, а где Оксфорд и Кембридж, в которых мечтала учиться.

— Я забивала в «Гугл» запросы про эти в университеты, читала и закрывала. Думала, это очень сложно, — вспоминает она, как все начиналось. — Среди моих знакомых не было ни одного человека, который бы «поступил за границу». А значит, считала, и я не смогу.

«В Минске мы стали чемпионами. Обошли команду из Гарварда»

С Лизой мы сидим за столиком «тутбаевского» офиса.

— А вдруг мой пример кого-то вдохновит?! — воодушевленно объясняет она свой приход и рассказывает: — Я учила международное право и с 4-го курса устроилась в адвокатское бюро. Сейчас я помощник адвоката. Мы занимаемся международным арбитражем, разрешаем споры между белорусскими и иностранными фирмами.


Команда Лизы заняла первое место, победив в финале студентов школы права Гарвардского университета

Как я попала на такую серьезную работу? Да легко. Пришла к ним после третьего курса на стажировку и осталась. У студентов-юристов, которые участвуют в мут-кортах, проблем с трудоустройством обычно не возникает. Что такое мут-корт? Юридический турнир, имитация заседаний международного суда. Когда одна команда — истец, вторая — ответчик, им определяют условия конфликта и они «сражаются» между собой.

В 2012-м, когда я пришла на ФМО, в Беларуси это движение только начинало развиваться. До сих пор помню, как нам, первокурсникам, рассказывали про эти соревнования. Человек десять прямо «зажглись» идеей. Я была среди них. Думала: «Хочу, хочу, хочу». Правда, с заданием для отбора не справилась. Моя лучшая подруга тоже не прошла, но мы не расстроились. Да и зачем? Мы ведь только начали учить право. Но решили: найдем финансирование, другой мут-корт — их по миру проходит около 30 в год — и сами поедем.

Задумали — сделали. Выступили мы там, конечно, ужасно, но нас это настолько зарядило, что потом мы съездили еще на 10 мут-кортов — Оксфорд, Женева, Гаага, Вашингтон, Вена, Франкфурт-на-Майне, Минск наконец. В Минске мы, кстати, стали чемпионами. Обошли команду из Гарварда.

— Хотите сказать, белорусские юристы могут быть сильнее американских?

— Конечно! Но не это наше главное достижение. В 2016-м в Вашингтоне на самых популярных соревнованиях по международному праву мы вошли в топ-16. И это обалденный результат. Представьте, в турнире участвовало более 500 команд, финал судили судьи международного суда ООН. Когда объявили результаты, участники из других стран стали гуглить информацию про Беларусь. Приятно.

Вообще, на турнирах я часто встречала людей, которые ничего не знали про Беларусь. На этот случай схема действий у меня готова: я достаю телефон, открываю карту и показываю. Некоторые сразу говорят: «It means Russia», я объясняю: «Нет, мы другое государство». Некоторые еще подхватывают: «О, Беларусь — диктаторская страна». Мне вообще не нравится, когда на Беларусь вешают какие-то ярлыки. Я хочу, чтобы в моей стране видели не только плохое, но и много всего хорошего.

«Самое сложное — составить мотивацию. На все про всё у тебя всего 300 слов»

— И все же вы едете в Оксфорд, а не студент Оксфорда — на ФМО.

— У нас разные школы права. Чтобы стать сильным юристом-международником, полезно знать, по каким правилам может сыграть противник. Поэтому я туда и лечу. Думаю, ребята из Гарварда или Оксфорда ничего бы не потеряли, если бы поучились у нас. Но, насколько я знаю, наши университеты не предлагают таких программ для студентов из Англии или, например, США.


Одна из игр в национальном раунде Беларуси в Международном конкурсе по международному публичному праву имени Филипа Джессопа

Меня же поступать туда вдохновил выпускник нашего вуза, который тренировал нас к первому мут-корту. Когда мы познакомились, он как раз окончил магистратуру Оксфорда, и я подумала: «Вау! Это возможно». Он рассказывал, что у них преподавали люди, которые вносят огромный вклад в развитие международного права. А еще одним из его сокурсников оказался кто-то из министров Канады. Представьте, какие связи это формирует.

Документы в Оксфорд я подавала еще в 2017-м, но не прошла. Тогда я села, проанализировала, что могла бы усилить, и через год снова попробовала. Мне нужно было написать мотивационное письмо, приложить часть от своей публикации в научном журнале, три рекомендации преподавателей и результат международного экзамена по английскому IELTS.

Самое сложное — составить мотивацию. На все про все у тебя всего 300 слов. Этим одним абзацем нужно убедить комиссию.

— И как вы убеждали?

— Когда я заканчивала школу, у меня был самый высокий балл аттестата среди одноклассников. На выпускном директор у меня спросил, куда я буду поступать, я ответила: на ФМО, на международное право. Он скептически к этому отнесся и стал рассказывать, что давным-давно в одной стране жил мальчик, который мечтал летать на драконах. Он пошел в университет, чтобы этому научиться, а когда закончил, понял: драконов не существует. Ясно, с какой коннотацией это было сказано. Но я не отступила от своей цели. На ЦТ и с аттестатом у меня было 350 баллов, это много, но на бюджет я не прошла. Родители согласились учить меня на платном. И сейчас, в отличие от героя сказки, я летаю на драконах. Этот случай и стал основой моей мотивации.

«Год учебы в Оксфорде стоит где-то 25 тысяч фунтов»

О том, что меня взяли в Оксфорд, я узнала еще в марте. В тот день мы как раз проиграли на мут-корте во Франкфурте-на-Майне. И тут я прихожу домой, открываю почту, а там такой сюрприз. Я очень радовалась, но это было только полдела, требовалось еще получить стипендию.


Лиза выступает в финале национального раунда Беларуси в Международном конкурсе по международному публичному праву имени Филипа Джессопа

Год учебы в Оксфорде стоит где-то 25 тысяч фунтов и еще примерно столько же нужно на жизнь — жилье, еду, книги. Ясно, что для моей семьи это огромные деньги. Я это понимала, и еще в ноябре 2017-го подалась на стипендию для будущих лидеров от Британского правительства — Chevening. Если проходишь, получаешь грант, который оплачивает год учебы в магистратуре любого университета Англии. Я написала четыре эссе, сходила на интервью — и все получилось.

Кстати, в этом году параллельно с Оксфордом я подавала документы еще в четыре американских вуза, шведский и швейцарский — везде меня взяли и дали стипендию. А в США еще и предлагали стажировку у одного из лучших арбитров.

— Повезло.

— Я бы так не сказала. В прошлом году я прошла в университет Женевы и в два университета Великобритании, но нигде мне не дали стипендию. Так что это была вторая попытка, более удачная.

«Думаю, родители не осознают, что я буду учиться в одном из лучших университетов мира»

К поступлению мои родители отнеслись спокойно. Сказали: «Молодец!» Мне кажется, когда я в 2012-м прошла в БГУ, они так же радовались. Думаю, мама с папой просто не осознают, что я буду учиться в одном из лучших университетов мира. Еще в том году они видели: я что-то пробую, но не вмешивались. Они никогда мне не говорили: «Ну кто тебя там ждет?» Мечтаешь — пробуй.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хотя мама всегда хотела, чтобы я была врачом. Думаю, если бы я не стала юристом, я бы ушла в хирургию. Всегда мечтала спасать людей. В моей профессии ты не видишь, какое влияние оказываешь на жизнь человека. Я помогаю компаниям и не могу оценить, повлияло ли то, что я делаю, на появление новых рабочих мест, стали ли люди жить лучше. А очень хочется, чтобы мое дело приносило пользу обществу. Планирую когда-нибудь поработать в международной организации где-нибудь в африканском регионе.

— Почему там?

— Там не хватает вакцин, питьевой воды, да и в целом проблемы с правами человека. Привлекая инвестиции в данные регионы, какие-то из этих вопросов можно решить. Да и в принципе я всегда мечтала поработать на другом континенте. А в будущем хотела бы попасть в команду, которая занимается созданием международных договоров. Примером этого могут служить двусторонние инвестиционные соглашения, которые заключают сотни государств. Так, мне кажется, можно помочь большему числу людей. Да, я не стала медиком. Я не могу создать вакцину, которая спасет миллионы, поэтому я придумала для себя другой путь.

— Зачем вам все это нужно?

— Потому что я такая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елизавета Трахалина год назад окончила факультет международных отношений БГУ. В августе она едет в школу по международному праву в Гаагу, а потом улетает учиться в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Впереди – охота на дичь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика