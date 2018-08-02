Какие нарушения находят специалисты на гродненских рынках, где торгуют овощами и фруктами

Найти на рынках овощи и фрукты прямо с грядки или только что привезенные с солнечных стран и по доступной цене можно без труда. В качестве продуктов, выставленных на продажу, предприниматели не сомневаются. А вот у врачей-гигиенистов, есть вопросы. Мониторинги рынков и торговых точек показывают: из года в год нарушения одинаковые, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».





При виде видеокамер и комиссии из врачей-гигиентистов практически все, кто продает вне прилавков, да и некоторые кто торгует с прилавков закрывают свои рабочие места ссылаясь на обычный перерыв. В чем истинная причина такого поведения, сказать сложно. Но у добросовестных продавцов этого рынка есть своя версия.

— Потому что продают не свой товар. У меня свой, чего мне убегать? Можете приехать в деревню, я вам все покажу. А люди убегают, потому что берут где-то на оптовом рынке, а некоторые и по огородам лазят, приходят грязные по утрам, — говорит продавец Николай Езерский

Тем, кто уверен в свежести и качестве своего продукта, бояться нечего. Продавцов за прилавками под навесом не пугает ни камера, ни проверки. Сабина Внаровская торгует овощами и фруктами на этом месте вот уже 17 лет. Каждый сезон приезжает из Сопоцкино. Урожай с ее грядок полюбился гродненцам. Постоянных клиентов хватает, получает заказы на зиму, поэтому в качестве своих продуктов уверена сама, да и документы у нее все имеются.





Рынки привлекают низкими ценами и, принято считать, здесь всегда всё свежее и, что называется, домашнее. Так ли это? Свой вердикт выносят специалисты из центра гигиены и эпидемиологии. Они регулярно проверяют точки с продуктами и торговые центры. Говорят, без нарушений не обходиться. Только за этот год было проверено 921 место продажи. Бракованной продукции выявлено 224 факта, с истекшим сроком — 178, с нарушениями температурного режима — 139.

— Основными нарушениями являются: отсутствие маркировочных ярлыков с информацией наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союз, отсутствие документов подтверждающих качество, также нарушаются температурные режимы и условия хранения пищевых продуктов, говорит врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Галина Самбурова.