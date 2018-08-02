В Гродно мужчина похитил со счетов общественного объединения медиков почти 55 тысяч рублей

Житель Гродно похитил со счета общественного объединения врачей почти 55 тысяч белорусских рублей, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





Мужчина — индивидуальный предприниматель, у него раньше были проблемы с законом. Сейчас он подозревается в хищении крупной суммы денег, принадлежащей Общественному объединению средних медицинских работников Гродненской области.

Он воспользовался полученным электронным ключом к банковскому счету и ввел в компьютерную систему банка и процессингового центра ложную информацию об использовании счета. Таким образом деньги он похищал в течении полугода.

Возбуждено уголовное дело по статье «хищение путем использования компьютерной техники».