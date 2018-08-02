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В Гродно мужчина похитил со счетов общественного объединения медиков почти 55 тысяч рублей
03.08.2018 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Житель Гродно похитил со счета общественного объединения врачей почти 55 тысяч белорусских рублей,
Мужчина — индивидуальный предприниматель, у него раньше были проблемы с законом. Сейчас он подозревается в хищении крупной суммы денег, принадлежащей Общественному объединению средних медицинских работников Гродненской области.
Он воспользовался полученным электронным ключом к банковскому счету и ввел в компьютерную систему банка и процессингового центра ложную информацию об использовании счета. Таким образом деньги он похищал в течении полугода.
Возбуждено уголовное дело по статье «хищение путем использования компьютерной техники».
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Мужчина - индивидуальный предприниматель, у него раньше были проблемы с законом. Сейчас он подозревается в хищении крупной суммы денег, принадлежащие...
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