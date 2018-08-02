В Пинском районе на заправке нашли ртуть. Ее концентрация в месте розлива в 60 раз превышала норму

2 августа пинским спасателям поступило сообщение, что на территории АЗС в деревне Посеничи обнаружена ртуть, пишет «Полесская правда».



Фото: Полесская правда

По прибытии к месту вызова сотрудники райотдела по ЧС обнаружили ртуть на пешеходной дорожке на площади 1 м.кв.

В месте розлива ртути показания прибора составили 19 220 нг/м. куб при допустимой норме — до 300 нг/м. куб. Работы по изъятию проводились работниками республиканского отряда спецназначения МЧС.

После изъятия ртути показания прибора в месте обнаружения не превысили норму. Пострадавших нет.