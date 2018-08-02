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В Пинском районе на заправке нашли ртуть. Ее концентрация в месте розлива в 60 раз превышала норму
03.08.2018 12:03 — Новости Общества | Tut.by
2 августа пинским спасателям поступило сообщение, что на территории АЗС в деревне Посеничи обнаружена ртуть,
По прибытии к месту вызова сотрудники райотдела по ЧС обнаружили ртуть на пешеходной дорожке на площади 1 м.кв.
В месте розлива ртути показания прибора составили 19 220 нг/м. куб при допустимой норме — до 300 нг/м. куб. Работы по изъятию проводились работниками республиканского отряда спецназначения МЧС.
После изъятия ртути показания прибора в месте обнаружения не превысили норму. Пострадавших нет.
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В месте розлива ртути показания прибора составили 19 220 нг/м. куб при допустимой норме - до 300 нг/м. куб. Работы по изъятию проводились работниками республиканского...
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