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Хранители железнодорожного пути

03.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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5-го августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, все те, чья жизнь так или иначе связана с железной дорогой и проходит возле нее.

Часто, проезжая станции, из окна поезда можно увидеть людей в оранжевых жилетах с большими молотками, кувалдами, лопатами или другими инструментами в руках. Они ремонтируют пути, а в народе их называют просто – путейцы.

Профессия монтера пути – одна из самых тяжелых на железной дороге, она требует сил, выдержки, определенных навыков и знаний. Путейцы в любую погоду несут вахту у железнодорожного пути, обеспечивая безопасность движения поездов.

Насколько важен этот труд, мы решили узнать у самих железнодорожников, а именно работников 3-й бригады 10 околотка Бобруйской дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги.

– Основная наша работа – текущее содержание пути. Мы устраняем зазоры между рельсами, подкручиваем гайки, меняем пришедшие в непригодность шпалы, выправляем ширину колеи и регулируем стрелки. Когда шпалы прогнивают, ширина между рельсами выходит из нормы, вот мы ее и выравниваем. Также следим за порядком на территории железной дороги, подкашиваем траву, убираем мусор, – дополняя друг друга, говорят монтеры.

Всех бригад, которые задействованы на плановой замене шпал подъездных путей железнодорожной станции Рабкор, три (руководит ими Геннадий Петух). Две из них трудятся на участке Ратмировичи и Бумажково, третья работает на 62-68-м километре, то есть обслуживает участок Старая Дуброва – Рабкор и станцию Рабкор. Эта бригада состоит из девяти человек: бригадира Виктора Комаровского (в настоящий момент исполняет обязанности дорожного мастера. – Прим. автора) и монтеров пути – Сергея Василенко, Александра Пуцыковича, Владимира Яцкевича, Владимира Попеко, Игоря Адамчикова, Василия Одинца, Александра Подвального и Геннадия Головаченко. Все работники опытные, у многих стаж уже более десяти лет.

Главное для монтеров пути – обеспечить бесперебойное и безопасное движение железнодорожного транспорта. Так, один раз в месяц путеизмерительный вагон делает объезд пути и измеряет его состояние, которое затем отражается в ленте. Исходя из данных результатов, монтеры устраняют все выявленные неполадки, и поезда могут спокойно и беспрепятственно двигаться по рельсам.    

Упорство, трудолюбие, выносливость – важные качества монтеров пути, тех, людей, которые трудятся на железной дороге. Поэтому накануне профессионального праздника хочется пожелать им крепкого здоровья, огромного терпения, семейного благополучия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Желаем вам прямых и ровных дорог, ведущих к счастью и заветным мечтам!

Ксения Каштанова. Фото автора.

На снимке: (слева направо) Александр Пуцыкович, Владимир Попеко, Сергей Василенко, Игорь Адамчиков, Виктор Комаровский, Владимир Яцкевич.

 
 
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  5-го августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, все те, чья жизнь так или иначе связана с железной дорогой и проходит возле нее. Часто,...
 
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