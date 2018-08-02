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Впереди – охота на дичь

03.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Впереди – охота на дичь
С 11 августа текущего года открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь на территории местного лесоохотничьего хозяйства, о чем проинформировали специалисты ГЛХУ «Октябрьский лесхоз».

Начиная со следующей субботы, 11 августа, можно будет поохотиться на водоплавающую дичь (кроме гуся) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана в светлое время суток безружейным и ружейным способом. С 1 сентября откроется охота на рябчика  и куропатку серую, а с 15 сентября – на гуся белолобого, гуся гуменника, гуся серого, казарку канадскую (птицы любого пола и возраста), что разрешено также в светлое время суток безружейным и ружейным способом. Следует обратить внимание, что летне-осенний сезон охоты на все перечисленные виды дичи продлится до 9 декабря текущего года.

Информацию о стоимости и приобретении охотничьих путевок можно получить на сайте ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» или по телефону 5-20-14.

Юрий Касперович.  

 
 
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  С 11 августа текущего года открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь на территории местного лесоохотничьего хозяйства, о чем проинформировали...
 
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