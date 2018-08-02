Сосотоялась прямая телефонная линия с руководителем РОЧС

В редакции районной газеты состоялась прямая телефонная линия с участием начальника РОЧС Александра БАРТНОВСКОГО. В ходе ее проведения поступило несколько вопросов.



– Здравствуйте. Планирую семейный отдых на природе, однако, установившаяся в последние дни знойная погода заставляет задуматься, не действует ли нынче запрет на посещение лесов? Ведь захочется и по грибы сходить, и приготовить пищу на костре.

– В настоящий момент таких ограничений нет, тем не менее, о мерах предосторожности во время пребывания в лесу или местах отдыха следует позаботиться. Перед разжиганием огня нужно подготовить место в стороне от деревьев, кустов (не ближе 4-6 метров), которое предварительно очищается от травы и сухих листьев. Не рекомендуется делать это слишком близко к палатке. Костер должен быть с подветренной стороны и не менее чем в трех метрах от укрытия. Запрещается жечь огонь в лесопосадках, находящихся вблизи полей с созревшими сельскохозяйственными культурами. Ну и конечно, нельзя применять бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Что касается сбора грибов, то и здесь следует быть подготовленным к любой нештатной ситуации. Нередки случаи, когда любители тихой охоты теряются, имеются такие примеры и в нашем районе. Поэтому, отправляясь за дарами леса, захватите с собой спички, нож, запас воды, телефон и прочие необходимые атрибуты. Ведь от неприятной развязки не застрахован никто.

– Александр Николаевич, полагаю, не лишним будет отметить, что, если стихия выйдет из-под контроля, это чревато не только большими потерями для природного богатства страны, но и ответственностью для виновника? Какой может быть плата за человеческую халатность?

– Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, ограничением или лишением свободы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без него. Разведение костров в запрещенных местах может обернуться административным взысканием на сумму до 12 БВ. Добавлю, что незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов также влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

– Слышал, что на водоемах республики в этом году погибло свыше ста человек, среди которых и дети. Чем же спровоцирована такая ситуация, ведь в этом направлении ведется довольно обширная информационно-профилактическая работа.

– Действительно, статистика на этот счет неутешительна. Между тем, анализируя все происходящие трагедии, приходится констатировать, что в большинстве случаев виною тому становится употребление при отдыхе у водоемов алкоголя и отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых. Несмотря на то, что теме безопасности, в том числе на воде, действительно отводится одна из ключевых ролей, достучаться до сознания людей не всегда получается. Вода и спиртное – вещи несовместимые. Употребив горячительное, человек теряет самообладание, не может объективно оценивать свои силы и в результате становится заложником стихии.

– Доброго времени суток. Александр Николаевич, не столь давние и всем известные события в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли люди, вызвали большой резонанс среди общественности, что совершенно справедливо. Меня интересует, проводились ли в нашем районе проверки мест с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения в них требований пожарной безопасности?

– Да, такие мероприятия были организованы. И в ряде случаев субъектам хозяйствования указано на имеющиеся недостатки. Сейчас ими прорабатывается вопрос об устранении выявленных нарушений, которые в частности касаются работоспособности автономной пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сосотоялась прямая телефонная линия с руководителем РОЧС В редакции районной газеты состоялась прямая телефонная линия с участием начальника РОЧС Александра БАРТНОВСКОГО. В ходе ее проведения поступило несколько...