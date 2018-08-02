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На Гомельщине убрано 40% площадей зерновых
03.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В Гомельской области убрано 40% площадей зерновых, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Руслан Глушко.
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В Гомельской области убрано 40% площадей зерновых, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Руслан...
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