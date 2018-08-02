На Гомельщине убрано 40% площадей зерновых

В Гомельской области убрано 40% площадей зерновых, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Руслан Глушко.

Уборочная кампания в регионе находится в активной фазе. «По состоянию на 2 августа в убрано 130 тыс. га зерновых, что составляет 40%. Общий зерновой клин в регионе – 325 тыс. га», – сказал Руслан Глушко. В некоторых южных районах области уборочная уже перешагнула экватор, к примеру, в Хойникском обмолочено свыше 70% площадей зерновых культур, в Брагинском, Добрушском – порядка 50%. Ежедневно на полях в регионе работают свыше 1,2 тыс. комбайнов. Рубеж в 1 тыс. т зерна преодолели три экипажа – все из Речицкого района. Средняя урожайность зерновых по области составляет 20 ц/га. Руслан Глушко отметил, что в нынешнем году свои коррективы в полевые работы внесла погода: сначала засуха, затем непрерывные дожди. «Перед аграриями стоит задача – убрать урожай без потерь и в оптимальные сроки», – сказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. В настоящее время в регионе ежедневно обмолачивают около 4% площадей. При таких темпах основные работы на уборке зерновых планируют завершить через две недели. Руслан Глушко также отметил, что по кукурузе в регионе ожидают прибавку к уровню прошлого года. «Кукуруза – засухоустойчивая культура, поэтому виды на ее урожай — как на зерно, так и на силос – неплохие», – подчеркнул он.



