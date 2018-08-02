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В Беларуси скорректирован перечень домов для строительства в 2018 году с полульготными кредитами
03.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Постановлением Министерства архитектуры и строительства №30 от 20 июля 2018 года изложен в новой редакции перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2018 году осуществляется с использованием кредитов ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси.
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Постановлением Министерства архитектуры и строительства №30 от 20 июля 2018 года изложен в новой редакции перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов,...
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