В Беларуси скорректирован перечень домов для строительства в 2018 году с полульготными кредитами

Постановлением Министерства архитектуры и строительства №30 от 20 июля 2018 года изложен в новой редакции перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2018 году осуществляется с использованием кредитов ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси.

Данное постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. Согласно новой редакции перечня, вводимая площадь жилья с использованием кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк» по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка, в целом по Беларуси составит 91,113 тыс. кв.м. Общий объем кредитных ресурсов по сниженным ставкам составит 20,626 млн. руб.



