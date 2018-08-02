Выходные будут знойными. Синоптики рассказали, когда отступит жара

В предстоящие выходные ожидается жаркая погода, но не обойдется без кратковременных дождей. И только в начале следующей недели жара ненадолго ослабеет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4 августа ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью по республике составит +14 +20°С, максимальная температура днем +25 +30°С.

В Минске ночью +17 +19°С кратковременный дождь, днем +26 +28°С и без осадков.

В воскресенье, 5 августа, ночью в отдельных районах Гродненской области, днем премущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +14 +19°С, максимальная температура днем +24 +30°С.

В понедельник ночью в отдельных районах Гомельской области, днем местами по стране не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Температура воздуха минимальная ночью +14 +19°С, максимальная температура днем +22 +28°С.

Как рассказала накануне представитель Белгидромета, 1 августа температура была на 2−6 градусов выше нормы: столбик термометра в отдельных районах поднялся до +32°C.

В целом, говорят специалисты, август будет теплым, близким к климатической норме — где-то на градус выше нее.

«В последней декаде ожидаем большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом. То есть на юго-западе будет жарко, а на северо-востоке, возможно, будет 11−18 градусов тепла даже днем», — рассказала заместитель начальника ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Светлана Кузьмич.