"Элитный поселок в г**не". Жители Дроздово жалуются на невыносимый запах помета с соседнего поля

«Дышать вообще невозможно. Зеленые мухи, вонь», — говорят жители элитного поселка Дроздово возле Боровлян. Люди страдают от того, что птицефабрика вывезла на соседнее с домами поле большую кучу куриного помета. Мы узнали, почему это сделали именно сейчас и когда вопрос решится.





Житель Дроздово Алексей говорит, что чуть больше недели назад они начали чувствовать жуткий запах аммиака. Как оказалось, на поле, в нескольких сотнях метров от домов лежит куча куриного помета. Ее сюда свезла 1-я минская птицефабрика.

— Обращались в санэпидемстанцию. Они говорят — выедем когда машина служебная будет. В МЧС позвонили, они сказали, что сделают замеры, как будет возможность. Говорят: трубите везде, чтобы вас услышали.





Еще один житель Дроздово — Дмитрий — говорит, что куча визуально занимает площадь примерно 30 на 50 метров.

— До домов метров триста. Дышать невозможно вообще. Зеленые мухи, вонь. Вот такой элитный поселок в г**не. Центр эпидемиологии выдал предписание птицефабрике запахать это до восьмого августа.





А вот Наталья живет в крайнем доме перед полем. Она описывает происходящее так:

— Окна открывать невозможно. Кажется, воняет в доме все. С учетом жары закрываем все окна, лучше задыхаться в духоте, чем этим дышать. Это все оседает на растениях в наших огородах, дети на каникулах дома сидят, так почему это нужно делать в такую жару? Почему это нужно делать вблизи населенного пункта? Утром звонили в МЧС, нам сказали, что нашим вопросом занимаются.

А что говорят на птицефабрике?

Заместитель гендиректора птицефабрики по производству ОАО "1-я Минская птицефабрика" Валерий Ялуга говорит, что они вносят органические удобрения на это поле раз в пять лет. Тут растут многолетние травы. Он подтверждает, что они начали свозить помет примерно неделю назад и там накопилось нужных полторы тонны. Далее по технологии органику нужно разбросать и запахать. Но если это делать в такую жару — жителям Дроздово будет еще хуже, говорит он.

Но люди интересуются, почему помет нужно было свозить именно в жару, а не раньше или позже, когда холоднее.

— Сейчас там траву убрали и только после этого можно было завозить органику. Потому что это все будет вносится под посев. А посев у нас заканчивается, грубо говоря, 25 августа. Там все впритык. Понятно что пахнет, но что делать. Мы и сейчас это можем сделать, если они выдержат эти 2−3 дня. А все санитарные нормы мы соблюли.

Правда, из-за запаха санэпидемстанция действительно дала птицефабрике предписание запахать поле до 12 августа, говорит замгендиректора. Но это произойдет раньше. Поскольку с понедельника похолодает, то в среду поле полностью запашут и запаха уже не будет.

— У нас птицефабрика и других технологий, чтобы это делать без запаха, нет. А когда они строились — птицефабрика уже существовала. Надо же исходить не только из их интересов, но и из интересов сельхозпроизводства.

По словам Валерия Ялуги, там небольшое поле. Поэтому запах был бы даже в том случае, если помет лежал на другом его краю.

— Пять лет назад жители Дроздово писали в Администрацию президента. Им ответили, что надо исходить из того, что птицефабрике было 60 лет, когда они строились. Они это знали. Некоторые, например, покупая участки в Солнечном, у нас спрашивают, что мы будем выращивать на поле на 10 лет вперед, чтобы быть точно уверенными — стоит ли брать там участок.