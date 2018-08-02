С 27 июля по 20 августа в Беларуси проводится информационная акция «Отдых без вреда природе».

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 27 июля по 20 августа проводится информационная акция «Отдых без вреда природе». Ее цель – популяризация бережного отношения граждан к природной среде, предупреждение нарушений природоохранного законодательства и причинения вреда окружающей среде во время посещения гражданами мест и зон отдыха на водных объектах, особо охраняемых природных территорий, любительского рыболовства.





На территории Пинского района и г. Пинска к летнему сезону организовано 15 мест отдыха на водных объектах.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пинского района составляет 20466 га, что составляет 6,5 % от территории района. На территории района находится 3 республиканских и 4 местных заказника, 7 памятников природы, 1 из которых республиканского значения.

Специалистами Пинской городской и районной инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Пинского РОВД и Пинского ГОВД, Государственного природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» регулярно проводятся контрольно-рейдовые мероприятия по вопросу выявления нарушений в границах водоохранных зон и прибрежных полос, ООПТ.

Памятка для граждан «Отдых без вреда природе»

Отдыхайте в специально обустроенных зонах и местах. При отдыхе на особо охраняемых природных территориях (национальный парк, заказник, заповедник) соблюдайте их режим охраны и использования.

Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий – штраф в размере от 4 до 35 базовых величин.

О режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий можно узнать на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, информационных знаках.

Паркуйте механические транспортные средства в предназначенном для этого месте или не ближе 30 метров от береговой линии, мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон не допускается.

Стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон – налагаются штрафом в размере до 10 базовых величин.

Не повреждайте живой напочвенный покров, например протекторами шин автотранспортных средств.

Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади свыше трех квадратных метров – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Не разводите костры в запрещенных местах. Разводите костер по правилам, а лучше используйте мангал или жаровню.

Разведение костров в запрещенных местах – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.

Не рубите и не уничтожайте древесно-кустарниковую растительность – привозите дрова и уголь с собой.

Незаконная рубка, незаконные удаление, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности – штраф до 50 базовых величин.

Не наносите вред животным и растениям.

Самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных дикорастущих растений и диких животных, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и произрастания – штраф в размере от 20 до 50 базовых величин.

Не трогайте муравейники, гнезда, норы и другие жилища диких животных.

Незаконные разрушение муравейников, гнезд, нор или других жилищ диких животных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц или добыча диких животных, находящихся в бедственном положении – штраф в размере до 30 базовых величин.

Убирайте за собой мусор.

Нарушение законодательства об обращении с отходами – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.

Всегда необходимо помнить: Природа – наш общий дом, который нуждается в бережном отношении.

Пинская городская и районная инспекция

природных ресурсов и охраны окружающей среды