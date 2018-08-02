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С 27 июля по 20 августа в Беларуси проводится информационная акция «Отдых без вреда природе».
03.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 27 июля по 20 августа проводится информационная акция «Отдых без вреда природе». Ее цель – популяризация бережного отношения граждан к природной среде, предупреждение нарушений природоохранного законодательства и причинения вреда окружающей среде во время посещения гражданами мест и зон отдыха на водных объектах, особо охраняемых природных территорий, любительского рыболовства.
На территории Пинского района и г. Пинска к летнему сезону организовано 15 мест отдыха на водных объектах.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пинского района составляет 20466 га, что составляет 6,5 % от территории района. На территории района находится 3 республиканских и 4 местных заказника, 7 памятников природы, 1 из которых республиканского значения.
Специалистами Пинской городской и районной инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Пинского РОВД и Пинского ГОВД, Государственного природоохранного учреждения «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» регулярно проводятся контрольно-рейдовые мероприятия по вопросу выявления нарушений в границах водоохранных зон и прибрежных полос, ООПТ.
Памятка для граждан «Отдых без вреда природе»
Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий – штраф в размере от 4 до 35 базовых величин.
О режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий можно узнать на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, информационных знаках.
Стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон – налагаются штрафом в размере до 10 базовых величин.
Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади свыше трех квадратных метров – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
Разведение костров в запрещенных местах – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.
Незаконная рубка, незаконные удаление, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности – штраф до 50 базовых величин.
Самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных дикорастущих растений и диких животных, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и произрастания – штраф в размере от 20 до 50 базовых величин.
Незаконные разрушение муравейников, гнезд, нор или других жилищ диких животных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц или добыча диких животных, находящихся в бедственном положении – штраф в размере до 30 базовых величин.
Нарушение законодательства об обращении с отходами – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.
Всегда необходимо помнить: Природа – наш общий дом, который нуждается в бережном отношении.
Пинская городская и районная инспекция
природных ресурсов и охраны окружающей среды
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> Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 27 июля по 20 августа проводится информационная акция «Отдых без вреда природе»....
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