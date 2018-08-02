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Более 140 спортсменов отдохнули в спортивно-оздоровительном лагере «Смена»

03.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Два летних месяца уже закончились. За это время в нашем спортивно-оздоровительном лагере «Смена» отдыхал 141 спортсмен от 8 до 16 лет, 65 - в дневном лагере и 72 - в палаточном.
Более 140 спортсменов отдохнули в спортивно-оздоровительном лагере «Смена»

Для детей, которые оздоравливались в дневном лагере, была разработана программа «К олимпийским вершинам». Кто из спортсменов не мечтал получить золотую медаль Олимпийских игр? У наших ребят такая возможность была. Каждый день ребята участвовали в различных соревнованиях: бадминтон, шашки, футбол, боулинг, дартс, настольный теннис - и получали за победу специальные награды - «ДЮСШики». Также были проведены различные спортивные эстафеты «Все на старт», «Светофор», конкурсы «Фристайл», «Пенальтист», квест-игра «Тайны футбола», викторины, водный праздник «День Нептуна», танцевальный флеш-моб «Повторяй за мной!», организованы беседы с работником ГАИ «Летом отдыхай, но о ПДД не забывай!», круглый стол с медицинским работником «Азбука здоровья».

С большим интересом дети присутствовали на митинге у памятника погибшим воинам и партизанам в рамках эстафеты «100 лет на страже границ Отечества», посетили мобильную экспозицию Государственного музея истории Великой Отечественной войны, лагерь труда и отдыха СШ №5, посмотрели концерт, который организовали учащиеся этой школы. Для отражения настроения ребят был сделан «Экран настроения».

Для детей в палаточном лагере был разработан план «Спортивное лето в лесу». В палаточном городке, который расположился на лесной поляне, все 9 дней дети жили по своим правилам, участвовали в конкурсах и играх, зарабатывали очки для своего отряда. Вечерами ребята собирались у костра, подводили итоги дня, играли на гитаре, пели песни, устраивали дискотеки.

Тех, кто ещё не успел отдохнуть, мы приглашаем в наши палаточные лагеря: с 7 по 15 августа и с 16 по 24 августа. Вы сможете не только провести летние каникулы в веселой компании, но и по­участвовать в ежедневных познавательных играх, конкурсах и викторинах.

Сморгонская ДЮСШ по футболу.

 
 
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Два летних месяца уже закончились. За это время в нашем спортивно-оздоровительном лагере «Смена» отдыхал 141 спортсмен от 8 до 16 лет, 65 - в дневном лагере и 72 - в...
 
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