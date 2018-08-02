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В Витебском зоопарке спасают тяжело раненого барсука. Животное, вероятно, избили лопатой

03.08.2018 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В городском зоопарке спасают раненого барсука. Животное попало сюда из деревни в Витебском районе. Барсук, скорее всего, зашел на один из приусадебных участков, и хозяева били его по голове лопатой или другим острым предметом, сообщает телеканал «Витебск».

Сейчас годовалый барсук находится под присмотром ветеринаров.

— Если вы увидели на приусадебном участке дикое животное и не можете решить: опасно оно или нет, не чините самосуд. Нужно обратитесь в инспекцию природных ресурсов. А специалисты уже решат, как поступать дальше, — говорит директор Витебского зоопарка Ирина Орлова.

Барсук занесен в Красную Книгу Беларуси. За уничтожение краснокнижного животного предусмотрен штраф — от 20 до 50 базовых величин.

Жертвами жестокого обращения людей среди питомцев Витебского зоопарка также стали черный коршун, орлан-белохвост, рысь.

Видео: ТРК «Витебск»
 
Теги: Витебск
 
 
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В городском зоопарке спасают раненого барсука. Животное попало сюда из деревни в Витебском районе. Барсук, скорее всего, зашел на один из приусадебных участков, и...
 
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