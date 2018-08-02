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В Витебском зоопарке спасают тяжело раненого барсука. Животное, вероятно, избили лопатой
03.08.2018 13:19 — Новости Общества | Tut.by
В городском зоопарке спасают раненого барсука. Животное попало сюда из деревни в Витебском районе. Барсук, скорее всего, зашел на один из приусадебных участков, и хозяева били его по голове лопатой или другим острым предметом,
Сейчас годовалый барсук находится под присмотром ветеринаров.
— Если вы увидели на приусадебном участке дикое животное и не можете решить: опасно оно или нет, не чините самосуд. Нужно обратитесь в инспекцию природных ресурсов. А специалисты уже решат, как поступать дальше, — говорит директор Витебского зоопарка Ирина Орлова.
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Жертвами жестокого обращения людей среди питомцев Витебского зоопарка также стали черный коршун, орлан-белохвост, рысь.Видео: ТРК «Витебск»
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В городском зоопарке спасают раненого барсука. Животное попало сюда из деревни в Витебском районе. Барсук, скорее всего, зашел на один из приусадебных участков, и...
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