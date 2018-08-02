|
Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России
03.08.2018 13:38 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 августа. Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России, сообщает в "Твиттере" 3 августа белорусское посольство в России.
"Посольство Беларуси находится в контакте с властями Калужской области по поводу ситуации, связанной с гибелью двух граждан Республики Беларусь в ДТП на 251-м км трассы А-130 Москва — Малоярославец — Рославль", — говорится в сообщении.
По информации сайта
Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, в ДТП погибли 41-летний водитель "ВАЗа" и его 45-летний пассажир. Еще двое мужчин, находившихся в салоне "ВАЗа", 47 и 46 лет, были госпитализированы с переломами и ушибами. Водитель кроссовера получил ушиб грудной клетки. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 августа. Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России, сообщает в "Твиттере" 3 августа белорусское посольство в России. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)