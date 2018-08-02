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Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России

03.08.2018 13:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 августа. Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России, сообщает в "Твиттере" 3 августа белорусское посольство в России.

"Посольство Беларуси находится в контакте с властями Калужской области по поводу ситуации, связанной с гибелью двух граждан Республики Беларусь в ДТП на 251-м км трассы А-130 Москва — Малоярославец — Рославль", — говорится в сообщении.

По информации сайта Kaluga24, вечером 1 августа на 251-м километре автодороги Москва — Рославль в Мосальском районе ехавший в сторону Рославля автомобиль "ВАЗ-2108" выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo XC.

Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, в ДТП погибли 41-летний водитель "ВАЗа" и его 45-летний пассажир. Еще двое мужчин, находившихся в салоне "ВАЗа", 47 и 46 лет, были госпитализированы с переломами и ушибами. Водитель кроссовера получил ушиб грудной клетки. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 августа. Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России, сообщает в "Твиттере" 3 августа белорусское посольство в России. ...
 
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