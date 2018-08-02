|
Житель Гродно вколол двум девочкам неустановленное вещество
03.08.2018 12:57 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 августа. Уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК возбуждено в отношении жителя Гродно.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина вколол 26 июля двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде одного из домов по улице Держинского в областном центре.
Хулиган заключен под стражу.
Других обращений о совершении подобных преступлений в милицию не поступало.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 августа. Уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК возбуждено в отношении жителя Гродно. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина вколол 26...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)