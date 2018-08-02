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В Стародорожском районе разыскивают парня, который может совершить самоубийство
03.08.2018 11:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 августа. Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, молодой человек 31 июля около 20.00 ушел из родительского дома в неизвестном направлении. При этом на личном телефоне оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.
Спиртными напитками разыскиваемый не злоупотребляет, ранее из дома не уходил. При себе мобильного телефона не имел.
Приметы и фото пропавшего размещены на сайте УВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 августа. Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала. Как сообщает УВД Минского облисполкома, молодой человек 31...
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