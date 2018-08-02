ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

То дождь, то солнце. В июле оранжевый уровень опасности объявляли 20 раз

03.08.2018 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Те, кто внимательно следит за новостями погоды, заметили: в июльских сводках очень часто появлялось предупреждение об оранжевом уровне опасности. Нам говорили то о ливне, то о сильной жаре. В Белгидромете посчитали: всего за месяц оранжевое предупреждение выносили 20 раз.


Ливень в Бресте 12 июля. Фото: Станислав Коршунов

— Иногда предупреждение об оранжевом уровне опасности может распространяться на полдня, или, например, на два дня, — поясняют ситуацию в Белгидромете. — Выходит, что более 2/3 июля у нас действовало данное предупреждение.

Трижды предупреждение об оранжевом уровне опасности объявляли из-за высоких температур. Одни раз — из-за сильного дождя. Остальные 16 предупреждений связаны с грозами, градом, шквалистым и сильным ветром. Цифра, казалось бы, внушительная, но это не рекорд. В прошлом году в июле оранжевое предупреждение также объявляли 20 раз. А в июле 2016-го — 32.

— Про июль 2016-го можно смело говорить, что оранжевый уровень опасности был почти каждый день, — отмечают специалисты.

Кстати, по данным синоптиков, средняя температура воздуха в июле по стране составила +19,6°С, что на 1,2°С выше климатической нормы. Исключая первую декаду месяца, днем столбик термометра держался на уровне +16 — +24°С, а к концу месяца добирался до +30°С и выше. Температурный рекорд периода зафиксирован 29 июля. В Столбцах 29 июля было +32,1°С.

Июль запомнился не только жарой, но и дождями. За 31 день в стране выпало 148,2 мм осадков, что составило 175% климатической нормы.

Дожди, рассказывают в Белгидромете, часто переходили в ливень, местами достигли критериев опасного явления. Так 12 июля в Бресте за 12 часов выпало 60 мм осадков, 14 июля в Житковичах — 59 мм, 21 июля в Гомеле — 72,8 мм, а 25 июля в Жлобине за 15 минут выпало 32 мм.

Дожди сопровождались грозами, усилением ветра и градом. 14 июля в Полоцке посыпал град диаметром 6 мм.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те, кто следит за новостями погоды, заметили: в июльских сводках очень часто появлялось предупреждение об оранжевом уровне опасности. В Белгидромете посчитали, за...
 
Новости дня
Новости общества
 
Двое граждан Беларуси погибли в ДТП в Калужской области России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика