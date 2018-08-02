То дождь, то солнце. В июле оранжевый уровень опасности объявляли 20 раз

Те, кто внимательно следит за новостями погоды, заметили: в июльских сводках очень часто появлялось предупреждение об оранжевом уровне опасности. Нам говорили то о ливне, то о сильной жаре. В Белгидромете посчитали: всего за месяц оранжевое предупреждение выносили 20 раз.



Ливень в Бресте 12 июля. Фото: Станислав Коршунов

— Иногда предупреждение об оранжевом уровне опасности может распространяться на полдня, или, например, на два дня, — поясняют ситуацию в Белгидромете. — Выходит, что более 2/3 июля у нас действовало данное предупреждение.

Трижды предупреждение об оранжевом уровне опасности объявляли из-за высоких температур. Одни раз — из-за сильного дождя. Остальные 16 предупреждений связаны с грозами, градом, шквалистым и сильным ветром. Цифра, казалось бы, внушительная, но это не рекорд. В прошлом году в июле оранжевое предупреждение также объявляли 20 раз. А в июле 2016-го — 32.

— Про июль 2016-го можно смело говорить, что оранжевый уровень опасности был почти каждый день, — отмечают специалисты.

Кстати, по данным синоптиков, средняя температура воздуха в июле по стране составила +19,6°С, что на 1,2°С выше климатической нормы. Исключая первую декаду месяца, днем столбик термометра держался на уровне +16 — +24°С, а к концу месяца добирался до +30°С и выше. Температурный рекорд периода зафиксирован 29 июля. В Столбцах 29 июля было +32,1°С.

Июль запомнился не только жарой, но и дождями. За 31 день в стране выпало 148,2 мм осадков, что составило 175% климатической нормы.

Дожди, рассказывают в Белгидромете, часто переходили в ливень, местами достигли критериев опасного явления. Так 12 июля в Бресте за 12 часов выпало 60 мм осадков, 14 июля в Житковичах — 59 мм, 21 июля в Гомеле — 72,8 мм, а 25 июля в Жлобине за 15 минут выпало 32 мм.

Дожди сопровождались грозами, усилением ветра и градом. 14 июля в Полоцке посыпал град диаметром 6 мм.