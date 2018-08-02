Вопросы нашим корреспондентам можно задать ежедневно – с понедельника по пятницу – с 8 до 17 часов по телефону 2-02-35 (Лилия Гуща и Татьяна Сеген) или 2-02-44 (Людмила Касперович и Александр Никифоренко).
Ответы – в ближайших номерах «НП».
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ОСТРЫЙ ВОПРОС
03.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся
Вопросы нашим корреспондентам можно задать ежедневно – с понедельника по пятницу – с 8 до 17 часов по телефону 2-02-35 (Лилия Гуща и Татьяна Сеген) или 2-02-44 (Людмила Касперович и Александр Никифоренко).
Ответы – в ближайших номерах «НП».
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Вопросы нашим корреспондентам можно задать ежедневно – с понедельника по пятницу – с 8 до 17 часов по телефону 2-02-35
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