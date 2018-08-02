Отдых без вреда природе, или Не перекладывай ответственность на плечи других









С 27 июля по 20 августа на Столинщине проводится акция «Отдых без вреда природе». Её организаторы – Столинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Акция проводится с целью популяризации бережного отношения граждан к природе, предупреждения нарушений природоохранного законодательства и причинения вреда окружающей природе во время посещения гражданами мест и зон отдыха на водных объектах, особо охраняемых природных территориях, – рассказал главный инспектор Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Николаевич Домнич.

Вместе с ним и директором государственного учреждения «Заказники республиканского значения «Ольманские болота» и «Средняя Припять» Павлом Адамовичем Мироновичем мы отправились в рейд. Цель рейда – не только выявить и наказать, но в первую очередь провести профилактическую работу, напомнить отдыхающим, что природа – это наш дом.

Первое место остановки – пляж на реке Горынь в Речице. Пляж всегда находится в хорошем состоянии. И даже то, что время от времени отдыхающие ломают строения или мусорят, остаётся за кадром. Работники ЖКХ, на балансе которых находится пляж, всё убирают.

На самом пляже есть места для отдыха, раздевалки, туалет. Очень удобно с детками, которые любят покопаться в песке, – он практически белый и сыпучий, может занять надолго непосед. Со входом в реку, конечно, тут проблемы. Берег довольно крут. Поэтому надо приловчиться, чтобы войти. Но в целом пляж соответствует месту комфортного отдыха.

Место отдыха на Первомайском карьере. Тут, как ни странно тоже был порядок. Но мы встретили работника, который убирал мусор. Так что все следы, оставленные накануне, он хорошо «замёл». На пляже есть пара лавочек, раздевалка, туалет. В принципе место хорошее.

В этом году поставлен шлагбаум и сделан перекоп, чтобы люди не заезжали на авто на недопустимое расстояние. Но нашим такие перекопы, запрещающие знаки не указ. Поэтому находят объездные пути. Об этом говорят следы автомобилей на самом берегу водоёма. Кто-то лежит, загорает, а около него газует машина. Приятно? Мне лично совсем не нравится.

Дальше мы отправляемся на излюбленное место рыбалки не только жителей района, но и всей Беларуси – реку Припять. И тут же видим следы человека. Хотя отдыхающих в будний день не так и много. Но они не особо парятся по поводу природоохранного законодательства. В первую очередь это касается остановки машин. Водитель должен оставить свой автомобиль на 30-метровом расстоянии от береговой линии. Но есть ещё один пункт в законодательстве. Нельзя передвигаться в заказнике вне дорог. То, что дорога утрамбована колёсами автомобиля, – это не значит, что она есть на карте. Поэтому будьте внимательнее, передвигаясь по территории заказников.

Итак, мы обследуем наиболее востребованные рыбаками места. Обнаруживаем кучи мусора, свалки плотно набитых мусорных пакетов.

– Очень часто в разговоре рыбаки говорят, что свой мусор они отправляют в пакеты. Но потом эти пакеты мы обнаруживаем вот на таких «хранилищах», — говорит Владимир Домнич.

Незаконные места разведения кострищ, брошенные в кусты стеклянные и пластиковые бутылки, коробки, одежду, обувь находим в разном количестве на берегу Припяти.

Очередная стоянка практически на врезе в воду. Павел Миронович и Владимир Домнич беседуют с нарушителями. И предлагают убрать мусор, который лежит на берегу. В «обмен» на неуплату штрафа. Мужчины начинают отказываться, говорить, что это не их.

В самом Коробье – деревне, которая расположилась на территории заказника, вообще абсурдные ситуации. Есть специально оборудованные стоянки. Но уже при въезде мы увидели пару машин, владельцы которых игнорировали эти стоянки. Они предпочли поставить авто практически на самом берегу.

Проехав Коробье, мы увидели ещё одну машину практически у кромки воды. Стали разговаривать с владельцем. И тут оказалось, что он, кроме нарушения по стоянке автомобиля, ещё и незаконно разместил свою пасеку на территории заказника. Человек не имел никаких документов, разрешения на это. Но, как он сам признался, уже не первый год привозит ульи со своими пчёлами именно сюда. В то же время он сразу пошёл в наступление:

– Вот вы найдите тех, кто мусорит, а вы тут ко мне цепляетесь по мелочам.

Каждый видит причину только в других, но никак не в себе.

– Мы часто организуем акции по уборке мусора на берегу Припяти, – говорит Павел Адамович. – Вместе с работниками убираем, но мусоросвалки растут несмотря ни на что.

Заглянули мы в эколого-просветительский центр учреждения «Заказники республиканского значения «Ольманские болота» и «Средняя Припять», где создано всё для пропаганды, приобщения людей к природе, для того чтобы они поняли: мы только гости на этой планете. И от нас зависит, каким будет завтрашний день детей, внуков и правнуков. Да, одна брошенная пластиковая бутылка не сотворит катастрофы, но если её бросит каждый житель планеты и не единожды, то катастрофа неминуема. Просто подумайте. Никто не приходит отдыхать на берег Припяти пешком. Едут все на машинах. Везут с собой кучу вещей, еду, питьё, но отходы, которые образовались во время отдыха, предпочитают оставить здесь же. Хотя никому не сложно взять мешок с мусором и увезти своё «добро» домой, чтобы отправить на свалку.

Если не действуют моральные принципы, то стоит прибегать к другим решениям. И вместо уговоров и профилактических бесед надо действовать по максимуму. Иначе будет поздно.

Текст и фото Татьяны СЕГЕН