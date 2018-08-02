Мощи святителя Луки привезут в Октябрьский

С 11 по 19 августа в Церковь Пресвятой Богородицы в городском поселке Октябрьский будут привезены мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Об этом сообщил настоятель церкви, протоиерей Герасим.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий является одним из самых ярких святых нового времени. Родился будущий святитель в Керчи в 1877 году в семье с польскими дворянскими корнями. Молодой мальчик Валя (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) очень любил рисовать и хотел в будущем поступить в академию художеств. Но уже тогда, в юные годы, будущий святой принял решение: служить людям, чтобы облегчить страдания болеющих.

Будущий архиепископ Лука поступил на медицинский факультет Киевского университета и в 26 лет блестяще окончил его, сразу приступив к работе в Чите в военном госпитале (в то время как раз началась русско-японская война).

Будучи человеком деятельным и успешным хирургом, Валентин Феликсович проводил множество операций, проводил исследования в области анестезии. Люди, близкие к этому великому хирургу, прочили ему карьеру исследователя и преподавателя, в то время как сам будущий святой Лука Крымский всегда настаивал на прямой работе, помогая простым людям (сам себя он иногда называл мужицким доктором).

Священнический сан Валентин принял неожиданно для себя, после краткого разговора с епископом Иннокентием, состоявшимся после выступления Валентина с докладом, опровергающим тезисы научного атеизма. После этого жизнь великого хирурга стала еще сложнее: он трудился за троих — как врач, как профессор и как священник.

Биография святителя Луки Войно-Ясенецкого очень интересная. Ниже приведем основные события из жизни святителя.

В 1923 году, когда так называемая «Живая церковь» спровоцировала обновленческий раскол, внеся раздоры и смущение в лоно Церкви, епископ Ташкентский вынужден был скрыться, возложив управление епархией на отца Валентина. Ссыльный епископ Андрей Уфимский, находясь в городе проездом, одобрил избрание отца Валентина в епископат. Потом тот же епископ постриг Валентина в его комнате в монахи с именем Лука. Через полторы недели после своей первой литургии он был арестован органами безопасности (ГПУ), обвинен в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на два года ссылки в Сибирь, в Туруханский край.

Там, в глухой Сибири, святой Лука работал в госпиталях, оперировал и помогал страждущим. Перед операцией он всегда молился и рисовал на теле больного йодом крест, за что не раз был приглашаем на допросы.

В последующие годы многократные аресты и допросы, а так же содержание святителя в тюремных карцерах сильно подорвали его здоровье.

В 1934 году был опубликован его труд «Очерки гнойной хирургии», ставший вскоре классикой медицинской литературы. Будучи уже сильно больным, с плохо видящими глазами, Святитель был подвергнут допросу «конвейером», когда 13 дней и ночей в ослепляющем свете ламп следователи, сменяя друг друга, беспрерывно вели допрос, вынуждая его оговорить себя. Когда епископ начал новую голодовку, его, обессиленного, отправили в казематы госбезопасности. После новых допросов и пыток, истощивших его силы и приведших в состояние, когда он уже не мог контролировать себя, святитель Лука дрожащей рукой подписал, что признает свое участие в антисоветском заговоре.

В 1956 году он полностью ослеп, но продолжал нести свою службу людям — как архиерей и как врач. Епископ Лука Войно-Ясенецкий (Крымский) мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах присутствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила святителя Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совершаются многочисленные исцеления.