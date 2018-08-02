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Мощи святителя Луки привезут в Октябрьский
03.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
С 11 по 19 августа в Церковь Пресвятой Богородицы в городском поселке Октябрьский будут привезены мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Об этом сообщил настоятель церкви, протоиерей Герасим.
Святитель Лука Войно-Ясенецкий является одним из самых ярких святых нового времени. Родился будущий святитель в Керчи в 1877 году в семье с польскими дворянскими корнями. Молодой мальчик Валя (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) очень любил рисовать и хотел в будущем поступить в академию художеств. Но уже тогда, в юные годы, будущий святой принял решение: служить людям, чтобы облегчить страдания болеющих.
Будущий архиепископ Лука поступил на медицинский факультет Киевского университета и в 26 лет блестяще окончил его, сразу приступив к работе в Чите в военном госпитале (в то время как раз началась русско-японская война).
Будучи человеком деятельным и успешным хирургом, Валентин Феликсович проводил множество операций, проводил исследования в области анестезии. Люди, близкие к этому великому хирургу, прочили ему карьеру исследователя и преподавателя, в то время как сам будущий святой Лука Крымский всегда настаивал на прямой работе, помогая простым людям (сам себя он иногда называл мужицким доктором).
Священнический сан Валентин принял неожиданно для себя, после краткого разговора с епископом Иннокентием, состоявшимся после выступления Валентина с докладом, опровергающим тезисы научного атеизма. После этого жизнь великого хирурга стала еще сложнее: он трудился за троих — как врач, как профессор и как священник.
Биография святителя Луки Войно-Ясенецкого очень интересная. Ниже приведем основные события из жизни святителя.
Там, в глухой Сибири, святой Лука работал в госпиталях, оперировал и помогал страждущим. Перед операцией он всегда молился и рисовал на теле больного йодом крест, за что не раз был приглашаем на допросы.
В последующие годы многократные аресты и допросы, а так же содержание святителя в тюремных карцерах сильно подорвали его здоровье.
В 1956 году он полностью ослеп, но продолжал нести свою службу людям — как архиерей и как врач. Епископ Лука Войно-Ясенецкий (Крымский) мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах присутствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила святителя Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совершаются многочисленные исцеления.
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С 11 по 19 августа в Церковь Пресвятой Богородицы в городском поселке Октябрьский будут привезены мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа...
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