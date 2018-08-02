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Лето – это маленькая жизнь
03.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
«Два месяца лета позади» – скажет пессимист, «еще целый август впереди!» – ответит оптимист. Давайте и мы будем радоваться теплым дням, ловить и дарить улыбки и просто наслаждаться жизнью. А чтобы продлить хорошее настроение, предлагаем счастливые моменты лета сохранять не только в памяти, но и при помощи фотографий. Отправляйте свои летние снимки с небольшой историей или подписью в группы газеты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Лучшие мы будем публиковать на страницах нашего издания.
Ирина ЛЕШКОВА.
Фото автора.
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«Два месяца лета позади» – скажет пессимист, «еще целый август впереди!» – ответит оптимист. Давайте и мы будем радоваться теплым дням, ловить и дарить улыбки и...
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