Лето – это маленькая жизнь

«Два месяца лета позади» – скажет пессимист, «еще целый август впереди!» – ответит оптимист. Давайте и мы будем радоваться теплым дням, ловить и дарить улыбки и просто наслаждаться жизнью. А чтобы продлить хорошее настроение, предлагаем счастливые моменты лета сохранять не только в памяти, но и при помощи фотографий. Отправляйте свои летние снимки с небольшой историей или подписью в группы газеты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Лучшие мы будем публиковать на страницах нашего издания.

Ирина ЛЕШКОВА.

Фото автора.





Дети. «До школы еще целый месяц! А пока можно придумывать разные игры, веселиться и радоваться лету!»

Аисты. «Где же наш папа? Так кушать хочется…»

Балерина. Не пугало, а балерина. Необычная фигура появилась на одном из приусадебных участков в агрогородке Поречье. И теперь она не только отпугивает птиц, но и радует прохожих.