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О занятости и не только говорили на Дне Первомайского сельского Совета

03.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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О занятости и не только говорили на Дне Первомайского сельского Совета
День Первомайского сельского совета прошел в районе в минувший вторник. В нем приняли участие руководство района — Дмитрий Готовчик, председатель райисполкома, Лидия Дубиковская, председатель районного Совета депутатов, члены исполкома, председатели сельисполкомов, руководители организаций и предприятий района.
Тема Дня совета касалась занятости населения и создания рабочих мест в агрогордках и населенных пунктах Первомайского сельского Совета.
Занятость населения на данной территории обеспечивают ОАО «Трилесино-агро», фермерские хозяйства ФХ Ринга С.В. и ФХ «Житник», учреждения культуры, образования, здравоохранения, торговые объекты Дрибинского райпо и индивидуальных предпринимателей, объекты бытового обслуживания населения, почтовой связи, пожарный аварийно-спасательный пост аг. Коровчино, лесничество, отделение АСБ «Беларусбанка» аг. Трилесино…
Часть из этих объектов участники семинара смогли посетить. Первым вместе с председателем Первомайского сельисполкома Михаилом Ивкиным гостей встречал Василий Зотов, начальник производственного участка Коровчино ОАО «Трилесино-агро». Василий Васильевич рассказал, что площадь сельхозугодий участка составляет 4,5 тыс. га, 3,4 тыс. га — пашня. На территории — 3 молочно-товарных фермы, ферма по доращиванию, молочно-товарный комплекс. За первое полугодие этого года произведено молока 107 % к уровню прошлого года. Дойное стадо составляет 680 голов, общее поголовье —2100. К слову, хозяйство развивается, появилась возможность в этом году существенно увеличить поголовье скота — в прошлом году здесь насчитывалось 1700 голов. А это дополнительные площади, дополнительные рабочие места. Как рассказал Василий Васильевич, их участок обеспечивает работой в зависимости от сезона от 80 до 100 человек.
Председатель райсовета отметила положительную работу Василия Васильевича в плане наведения порядка и благоустройства. За последние пару лет здесь многое изменилось. И в этом воочию могли убедиться участники мероприятия, проехав мимо животноводческих помещений, мехдвора, зернотока…

О занятости и не только говорили на Дне Первомайского сельского Совета
Приятным событием был отмечен день проведения семинара для работников местного отделения связи. Они переехали в более просторное отремонтированное помещение бывшего сельисполкома. И начальник Горецкого РУПС Галина Савенок, председатель райисполкома и председатель райсовета перерезали символическую ленту. Галина Геннадьевна рассказала, что в отделении почтовой связи Коровчино работают начальник отделения Ирина Петровна Полевкова, человек с огромным опытом работы, и три почтальона, зона обслуживания — 4 населенных пункта (Коровчино, Полуи, Слабодка, Хасевка). Здесь не только окажут профильные почтовые услуги, но и примут необходимые платежи, помогут с оплатой кредитов практически всех белорусских банков, снимут наличные деньги, пополнят карт-счет владельца… А еще здесь помогут с приобретением необходимых товаров повседневного спроса. Как отметила Галина Геннадьевна, ОПС Коровчино — одно из лучших в объединенном Горецком узле почтовой связи. Здесь работают настоящие профессионалы. А переезд в новое помещение не только улучшит условия их работы, но и будет способствовать удобству населения.

О занятости и не только говорили на Дне Первомайского сельского Совета
Тему обслуживания населения продолжили в комплексном приемном пункте УКП «Бытуслуги». Директор предприятия Татьяна Козусева рассказала о работе КПП, о том, какие услуги населению они могут предложить, продемонстрировала производимую предприятием продукцию, подготовленную для реализации — рабочие костюмы, рукавицы, сувенирную продукцию. Здесь готовы предоставит рабочее место швее и обеспечить ее работой. По словам приемщика КПП Людмилы Масайло, она может оформить заявку на любую услугу, предоставляемую их предприятием, это ремонт одежды и обуви, услуги прачечной и химчистки, чистка пухо-перьевых изделий и прочее. Есть рабочее место парикмахера, который выезжает в агрогородок по предварительной заявке.

О занятости и не только говорили на Дне Первомайского сельского Совета
О том, как работают с заявками покупателей рассказали и в магазине Дрибинского райпо. В магазине недавно произведен современный ремонт, обновлено оборудование, коллектив магазина под руководством Зои Анатольевны Клименковой старается, чтобы покупатели всегда уходили довольными.
Медицинским обслуживанием населения агрогородка Коровчино и окрестных деревень занимается амбулатория врача общей практики. Много лет фельдшером здесь трудится Любовь Ивановна Сивакова. Она и провела экскурсию по медицинскому учреждению. Здесь ведется амбулаторный прием, функционирует дневной стационар, на довольно высоком уровне оборудован физкабинет. До недавнего времени в амбулатории отсутствовал врач, но сегодня вопрос уже решен. В ближайшие несколько дней ожидается приезд молодого врача, решается вопрос с обеспечением специалиста жильем. Как отметила Лидия Савельевна, за период ее работы в должности председателя райсовета в ходе проведения сходов от населения ни одного разу не поступало ни одного нарекания на работу этого медицинского учреждения, лишь слова благодарности.
О занятости и не только говорили на Дне Первомайского сельского Совета

Далее путь участников Дня совета лежал в деревню Шестаки. Там расположено крупное фермерское хозяйство Ринга С.В. О работе сельхозпредприятия рассказал глава хозяйства Владимир Ринг. Сегодня в фермерском хозяйстве 28 постоянных работников, в сезон их количество увеличивается до 35 человек. Владимир Владимирович человек, предъявляющий высокие требования к себе, и требующий того же от своих работников. Он собрал вокруг себя людей, которые всецело отдаются крестьянскому труду. И результат работы налицо. Наша газета за последнее время не единожды рассказывала об успехах работников этого хозяйства. По словам Владимира Владимировича, средняя заработная плата в 2017 году в хозяйстве составляла 642 рубля, за первое полугодие 2018 года она выросла до 825 рублей.
Владимир Владимирович как человек увлеченный своим делом много рассказывал о производственных вопросах, но ведь не хлебом единым жив человек. Стараниями этого человека на въезде в деревню Шестаки появился поклонный крест. Это своеобразный оберег этого населенного пункта. И как рассказал настоятель Спасо-Преображенского храма Сергий Сень, еще издревле такие кресты ставились в деревнях на пересечении дорог. И каждый, собираясь в дальнюю дорогу, либо возвращаясь домой, мог прийти к кресту и поклониться, поблагодарив Господа за его деяния либо прося о помощи. Теперь такой крест появился и в Шестаках. К слову, об инициативных жителях этой деревни наша газета также не раз рассказывала читателям. Генератором многих идей и начинаний стала староста Нина Павловна Сильченко. Именно она и рассказала о своей деятельности участникам семинара. Все началось несколько лет назад с идеи увековечивания памяти воинов-земляков, ушедших на фронт. А сегодня, в Год малой родины, в Шестаках занимаются строительством каплицы. Деревня живет, и уже две новых семьи перебрались сюда на постоянное место жительства. От имени жителей деревни Нина Павловна поблагодарила руководство района, сельисполкома за поддержку их идей и начинаний.
Следующим пунктом посещения стал Коровчинский Дом культуры, гостей встречал директор Виктор Левкин. Побывав в Коровчино, нельзя было обойти вниманием местный Дом ремесел. В фойе Дома культуры была развернута выставка, а директор Татьяна Сиротина рассказала об учреждении, их выставочной деятельности, работе с детьми и о других направлениях. Здесь же были подведены итоги Дня совета.
Лидия Савельевна и Дмитрий Владимирович поблагодарили всех, кто занимался подготовкой к проведению Дня совета, очевидно, что Коровчино преобразилось. Конечно же, все это было сделано не для галочки, а для жителей агрогородка.
— Сегодня было приятно видеть людей, увлеченных, любящих свою работу, — отметил председатель райисполкома. — Людей с горящими глазами. И таких энтузиастов необходимо поддерживать, их задор, их инициатива, как мы убедились, способны сделать многое.
Также руководство района отметило, что в агрогородке еще есть над чем работать. Обращаясь к начальникам участок Коровчино и Трилисино Дрибинского УКП «Жилкомхоз», председателям сельисполкомов, Лидия Савельевна порекомендовала более активно работать с населением по вопросам наведения порядка, замены обветшавших заборов и так далее. Только совместными усилиями, только всем вместе, работая на общий результат, мы сможем добиться успеха.
Текст и фото Марии ШПАКОВОЙ
СПРАВОЧНО
Первомайский сельский Совет (далее — сельсовет), как самостоятельная административно-территориальная единица, образован 20 апреля 1939 года, после переименования его из Господовского сельского Совета, образованного в 1924 году. В настоящем виде Первомайский сельсовет существует с ноября 2013 года, когда решением Могилевского областного Совета депутатов № 23-1 был упразднен Коровчинский сельсовет Дрибинского района и его территория включена в состав Первомайского сельсовета. Общая площадь сельсовета составляет 21644,56 гектара.
На территории сельсовета расположено 22 населенных пункта, в которых проживает 2434 человек и насчитывается 1083 домовладения. Два агрогородка в которых проживает: аг.Трилесино — 1239 жителей, аг. Коровчино – 848 жителей.
 
 
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День Первомайского сельского совета прошел в районе в минувший вторник. В нем приняли участие руководство района — Дмитрий Готовчик, председатель райисполкома,...
 
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