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Объявлен конкурс «Вместе против коррупции»

03.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Членами Международного совета по противодействию коррупции,  в число которых наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией и Таджикистаном входит Республика Беларусь принято решение о проведении Международного молодежного конкурса соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Цель конкурса – организация конструктивного международного сотрудничества, создание атмосферы нетерпимости в отношении коррупции и принятие совместных эффективных мер по борьбе с этим негативным социальным явлением.Конкурс проводится в двух номинациях «лучший плакат» и «лучший видеоролик». Возраст авторов и соавторов конкурсных работ – 14-35 лет. Дата окончания приема конкурсных работ – 17.00 (время московское) 19 октября 2018 года. Для участия нужно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте http://anticorruption.life.

Объявлен конкурс «Вместе против коррупции»

 
 
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Членами Международного совета по противодействию коррупции,  в число которых наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией и Таджикистаном входит...
 
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