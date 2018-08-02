Объявлен конкурс «Вместе против коррупции»

Членами Международного совета по противодействию коррупции, в число которых наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией и Таджикистаном входит Республика Беларусь принято решение о проведении Международного молодежного конкурса соцрекламы «Вместе против коррупции!»

Цель конкурса – организация конструктивного международного сотрудничества, создание атмосферы нетерпимости в отношении коррупции и принятие совместных эффективных мер по борьбе с этим негативным социальным явлением.Конкурс проводится в двух номинациях «лучший плакат» и «лучший видеоролик». Возраст авторов и соавторов конкурсных работ – 14-35 лет. Дата окончания приема конкурсных работ – 17.00 (время московское) 19 октября 2018 года. Для участия нужно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте http://anticorruption.life.



