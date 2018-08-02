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Объявлен конкурс «Вместе против коррупции»
03.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Членами Международного совета по противодействию коррупции, в число которых наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией и Таджикистаном входит Республика Беларусь принято решение о проведении Международного молодежного конкурса соцрекламы «Вместе против коррупции!»
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Членами Международного совета по противодействию коррупции, в число которых наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией и Таджикистаном входит...
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