В Миорах планируют построить медцентр за 77 млн евро с немецкими технологиями

В Миорах собираются построить межрайонный медицинский центр с немецкими инвестициями и технологиями. Речь об этом шла во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко Миорской центральной районной больницы.



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В медучреждении Александр Лукашенко встретился с белорусским бизнесменом Алексеем Коваленком, благодаря которому в городе начали возводить уникальный промышленный объект с привлечением немецких инвестиций и по немецким технологиям — Миорский металлопрокатный завод. Предприниматель предложил президенту построить в Миорах подобным образом еще один объект, но только уже в социальной сфере — высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. Он будет создан для оказания экстренной и плановой специализированной помощи населению близлежащих районов и экспорта медицинских услуг иностранным гражданам.





Ожидается, что медицинский центр будет функционировать по принципам государственно-частного партнерства. Его строительство приобретает особую актуальность в связи с запуском в Миорах в ближайшие годы нового завода, который привлечет в город дополнительные трудовые ресурсы.

«Из бюджета на строительство ничего не нужно, все построится иностранным партнером, управление будет иностранное. Таких нет ни у нас, ни в России, ни в Казахстане», — отметил Алексей Коваленок.

Александр Лукашенко ответил, что изучил этот проект. «Если мы будем у тебя лечить людей, которые не могут заплатить, мы за них будем платить», — сказал президент. Вместе с тем он подчеркнул, что цены должны быть взвешенными. «Если мы будем видеть, что нам это предложат для того, чтобы заработать большие деньги (не думаю, что это так), мы откажемся от услуг, потому что у нас хватает, где лечить людей», — сказал он.





Проектировщиком и поставщиком оборудования, если решение о строительстве медцентра будет принято, должна стать немецкая компания KBV GmbH & Co. KG с более чем 40-летним опытом работы в сфере здравоохранения. Планируется, что инвестиции составят почти 77 млн евро.





Как сообщила ранее пресс-служба президента, Александр Лукашенко сегодня посещает Витебскую область. Он проинспектировал , как идет уборка урожая в ОАО «Турково», а также посетил Миорскую районную больницу, новый корпус которой был введен в мае этого года.